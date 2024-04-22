Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятием ОПК в Омской области

ЦАМТО, 19 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 апреля проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, осуществляющем производство танков и тяжелых огнеметных систем.

Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации.

Министру обороны РФ также доложили, что в настоящее время на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца, бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.

"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", – поставил задачу министр обороны РФ руководству предприятия.

Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза. Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.

В целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям. С 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек. По основным программам профессионального обучения с прошлого года Центром подготовлено 533 работника в интересах предприятия.

По итогам работы на заводе генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга России, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятия.

Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки.

"Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации.

"Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя", – потребовал глава российского военного ведомства.

Также министр обороны РФ проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте.

Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что курсанты в рамках производственной практики участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО. Курсантами были восстановлены, отремонтированы и обслужены десятки единиц военной автомобильной техники. Слушатели института получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию машин, как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений.

Главе российского военного ведомства представили организацию занятий в учебно-производственном ремонтном комплексе, оснащенном современными тренажерами. Помимо основной программы подготовки, курсанты проходят обучение навыкам применения беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей их применения в СВО, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.