Киев в 2024 году намерен получить 10 млрд. долл. из-за рубежа на закупку ВиВТ у украинских компаний

ЦАМТО, 19 апреля. Украина в 2024 году рассчитывает получить от других стран 10 млрд. долл. на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Родился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор. Его цель – собрать 10 млрд. долл. на производство украинского оружия в этом году. Сегодня у нас есть первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран", – приводит слова А.Камышина пресс-служба министерства.

Он пояснил, что украинский ОПК способен производить вооружения на 20 млрд. долл., однако у Украины есть лишь 6 млрд. долл. на закупу отечественного вооружения. По словам А.Камышина, в стране работает только треть имеющихся станков, "потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные". В министерстве также заявили, что первой зарубежной страной, которая выделила средства на покупку оружия у украинских заводов, стала Дания, которая в минувши вторник решила предоставить на эти цели 28,5 млн. долл.

Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 млрд. долл. на расходы на оборону, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд. долл. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.

Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 млрд. долл., напоминает "РИА Новости".