Шойгу на предприятии в Омске проинформировали о наращивании производства тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал машиностроительный завод в Омске, его проинформировали об увеличении в 2,5 раза производства тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и выпуске модернизированных танков Т-80БВМ с дополнительной защитой для специальной военной операции на Украине, сообщило военное ведомство в пятницу.

"Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, Шойгу проинформировали, что на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца их оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком на конвейере.

"Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - сказано в сообщении министерства.

"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

"Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", - сообщили в ведомстве.

"Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. С 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.