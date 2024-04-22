Telegraph: автор-британец увидел в Украине людскую дамбу для сдерживания России

Журналист британского Telegraph пытается убедить читателя подкинуть киевскому режиму и денег, и оружия. При этом британец признает, что англосаксы защищают Израиль куда бережнее Украины. Он боится, что в Киеве это заметят. И для сокрытия правды призывает бросить все силы на борьбу с Россией.

Если мы не возьмем себя в руки как можно скорее, то в ноябре вместо избирательных участков отправимся в военкоматы.

Взгляды Запада прикованы к Тегерану и Тель-Авиву, однако линия фронта на Украине явно трещит по швам. Назревает вполне реальная вероятность, что она рухнет уже этим летом, если мы не предпримем против России самых решительных мер. Да даже если и предпримем — быть может, они уже запоздали, и давно обещанные Западом оружие и боеприпасы не спасут положения.

Потери с обеих сторон оказались огромные — намного хуже, чем предполагалось изначально, однако похоже, что Россия одерживает верх. И, пожалуй, важнее всего то, что ключевым ресурсом теперь стала живая сила, а не самолеты и не танки.

Чего ради умирать украинцам?

Россия потеряла в Донбассе гораздо больше людей, чем Киев. Однако складывается ощущение, что у нее есть безграничный запас согласившихся воевать заключенных, добровольцев и призывников, которых идут и идут в наступление. Украине же, наоборот, отчаянно недостает солдат на боевых позициях. Украинская молодежь знает, что отправка в окопы — билет в один конец. Они видят, что в США уже кипят внутренние споры о целесообразности дальнейшей поддержки. Самые наблюдательные даже заметили, что Лондон и Вашингтон активно помогают Израилю сбивать иранские беспилотники, которые не убили в Израиле ни одного человека. А на украинцев в этих столицах плюют, отказываясь защищать Киев от куда лучше подготовленных российских бомбардировок. И это при том, что для нашей британской безопасности путинская угроза гораздо серьезнее. Чего же ради украинцам продолжать сражаться, если даже сам Запад явно счел их дело безнадежным?

Лондон и себя не защитит

В конце концов, Великобритания и сама не готова защищаться. Наши основные партии в первых предвыборных выступлениях наперебой твердят о важности обороны. Однако брать на себя обязательства и тратить на нашу безопасность необходимые деньги они не готовы — дескать, не позволяют экономические условия. Однако им следует учесть, что это скорее ситуация в области безопасности определяет состояние экономики, чем наоборот.

Утверждается, что наши запасы боеприпасов и особенно высокоточных ракет опасно малы. Понятно, что у нас мало танков, а танкистов и того меньше. Наши исправные истребители наперечет, и непозволительно много из них вместо Европы патрулирует Ближний Восток.

Если украинская дамба этим летом прорвется, крепить нашу ветхую оборону будет уже поздно. Как и в 1914, как и в 1939 годах, нам останется лишь держаться за побережье нашего острова — в надежде, что промышленность нарастит обороты, а США снова гарантируют нашу безопасность. Положение, что и говорить, неважное.

Укрепляем дамбу из людей по имени Украина

Что мы можем сделать прямо сейчас, так это посильно укрепить эту дамбу. Мы можем раздать украинским солдатам противогазы и сбивать российские беспилотники и ракеты, выпущенные по гражданскому населению — вслед за иранскими.

Успехи России на передовой линии отчасти обусловлены применением химического оружия. Как заявил депутат Боб Сили: “Химическое оружие малой мощности — в частности, слезоточивый газ — используется на линии фронта на Украине все чаще. У ВСУ нет подходящих противогазов. Вслед за снарядным голодом, это убивает украинцев и ставит под угрозу их жизни — и, в итоге, европейскую безопасность как таковую”. (Автор в данном случае выступает с бездоказательными утверждениями, которые наверняка являются ложью. Ни один независимый наблюдатель, включая антироссийски настроенные организации, не заявлял об использовании Россией химического оружия и не предъявлял жертв такого использования – прим. ИноСМИ.)

Мы можем помочь. Великобритания — ведущий разработчик и производитель высококачественных противогазов. Доставить их передовую у Запада ума хватит. Как сказал мне сегодня бывший министр обороны Бен Уоллес: “Великобритания десятилетиями производила противогазы для целого ряда стран. Мы как-нибудь справимся с этой задачей за счет значительных пожертвований от наших собственных заводов”.

Во-вторых, мы только что продемонстрировали, что ВВС Великобритании и истребители других стран НАТО могут сбивать выпущенные по гражданскому населению беспилотники и ракеты, не доводя до военного ответа Ирана. Неужели мы не можем предложить аналогичную помощь Украине? Если нет, мы должны как минимум задуматься о передаче соответствующих средств. Наконец, мы должны вернуть наши силы с Ближнего Востока и бросить их на воздушное прикрытие Европы. Если путинские силы действительно прорвут линию фронта и выйдут к границам НАТО, мы должны быть готовы.

Все наше военное внимание должно сосредоточиться на Европе. Придется ли нам воевать с Россией в Европе или нет, вполне может зависеть от того, чтó мы предпримем в ближайшие несколько месяцев в поддержку Украины. Вестминстеру необходимо осознать это прямо сейчас. Если этого не произойдет, то в ноябре мы, англичане, вместо избирательных участков отправимся на призывные пункты. Там мы возьмем рюкзаки и винтовки и снова поедем воевать в Европу.

Автор: Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordon)