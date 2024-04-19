Войти
Lenta.ru

«Силу Сибири 1» используют для установки пулеметов и гранатометов

314
0
+1
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

«Известия»: комплекс «Сила Сибири 1» используют для установки пулеметов

Среди представленных ранее в подмосковном комплексе «Патриот» министру обороны России Сергею Шойгу образцов робототехнических транспортных платформ был, в частности, наземный комплекс «Сила Сибири 1». Об этом сообщает газета «Известия».

Универсальное роботизированное транспортное средство «Сила Сибири 1» может выступать в качестве платформы для установки пулеметов и автоматических гранатометов, а в санитарном варианте способен эвакуировать в поле боя солдат. Также допускаетcя использование для транспортировки грузов.

Ранее Минобороны России сообщило, что в мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств.

В апреле Шойгу в ходе посещения выставочного комплекса «Патриот» поручил упростить прием испытанного в зоне специальной военной операции оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Робот
Похожие новости
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
22.01.2013
Идущие впереди
26.12.2012
Главком обрисовал перспективы
17.12.2012
Шойгу будет внедрять роботов в армию
02.06.2010
В мобилизационном угаре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)