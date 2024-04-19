Безлюдный парк: в «Патриоте» представили новую роботизированную технику

30 новых образцов роботизированной техники были представлены 17 апреля в парке «Патриот» во время визита туда министра обороны Сергея Шойгу. Среди них медицинский робототехнический комплекс, транспортные средства, многоцелевые платформы огневой поддержки. Глава военного ведомства поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне боевых действий. Чтобы облегчить службу нашим военным и уменьшить потери, нужно насыщать войска такой техникой, считают эксперты.

30 новых образцов роботизированной техники были представлены 17 апреля в парке «Патриот» во время визита туда министра обороны Сергея Шойгу. Среди них медицинский робототехнический комплекс, транспортные средства, многоцелевые платформы огневой поддержки. Глава военного ведомства поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне боевых действий. Чтобы облегчить службу нашим военным и уменьшить потери, нужно насыщать войска такой техникой, считают эксперты.

Новое слово в военной медицине

Наземные медицинские робототехнические комплексы НРМТ и НМРТК-1, которые были представлены министру обороны Сергею Шойгу 17 апреля, предназначены для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Благодаря им боец защищен от пуль и осколков. В открытом виде комплекс может транспортировать более одного человека, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Робототехнический комплекс НРМТ Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Также Шойгу представили многофункциональный роботизированный комплекс БАГГИ. По словам эксперта, это транспортная платформа с повышенной проходимостью для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Защиты у него нет, но он обладает более высокой скоростью и возможностью пройти в труднодоступные места.

Глава российского военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения СВО, и поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство.

Многофункциональный роботизированный комплекс БАГГИ Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле. Их ждут невероятно. Они должны в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно машину на фронте пробовать и в серию запускать немедленно, — подчеркнул министр обороны.

Принять на вооружение

Кроме того, главе военного ведомства представили наземный комплекс «Сила Сибири 1» — универсальное роботизированное транспортное средство. Оно может использоваться как платформа для установки вооружения: пулеметов, автоматических гранатометов и других боевых систем. В санитарном варианте может вывозить с поля боя раненых, в транспортном варианте — нести грузы, рассказал Дмитрий Корнев.

Сергей Шойгу также осмотрел роботизированную платформу на колесном ходу для размещения противотанковых управляемых ракет. На специальную пусковую установку можно устанавливать до четырех контейнеров с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Вероятное боевое оснащение — ПТУР типа «Корнет», предположил Дмитрий Корнев. Система управления позволяет роботу ориентироваться на местности и обнаруживать вражеские бронированные объекты-цели.

Наземный комплекс «Сила Сибири 1» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В общей сложности министру обороны представили более 30 роботизированных образцов военной техники.

Шойгу также заслушал доклады заместителей и руководителей центральных органов военного управления МО РФ, в которых говорилось о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем. Он позволит многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчетам.

После проверки выполнения указаний по разработке роботизированных комплексов и систем перспективного вооружения глава военного ведомства поручил максимально упростить процедуру приема их на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО.

Роботы спасают жизни

Роботизированные комплексы крайне необходимы для поддержки наших бойцов, которые находятся на самом переднем крае, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В условиях активного воздействия дронов противника, активного минирования и тому подобного затрудняется использование машин, управляемых людьми, — отметил он. — В частности, для доставки груза непосредственно на передовую, для расчистки путей, для доставки раненых в тыл. Поэтому для того, чтобы облегчить службу нашим бойцам, то есть уменьшить потери, нужно насыщать войска роботизированной техникой, чтобы она подвозила боеприпасы и прочее, и в случае, если кто-нибудь по ней попадет и она взорвется, никто из людей не погиб.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Такие разработки лишними никогда не будут, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— В конце марта под Авдеевкой уже применяли роботизированные платформы с АГС-17 — это автоматический гранатомет станковый. И они эффективно сработали, — напомнил он. — За роботами будущее, но испытывают их уже сейчас. Я думаю, что они принесут только пользу на том или ином участке фронта в зависимости от ситуации. Что уж скрывать, что все очень скептически, особенно перед началом СВО, относились к беспилотникам. Но как показали боевые действия, они играют огромную роль.

Эксперт подчеркнул, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения требует упрощения процедуры приема перспективных средств на вооружение. Нужно убирать бюрократические проволочки и полностью переходить на военные рельсы, полагает Геннадий Алехин.

Юлия Леонова