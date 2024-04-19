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Военное обозрение

Показаны кадры первого в истории условного боя роботизированного истребителя X-62A с пилотируемым самолетом

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Источник изображения: topwar.ru

Исследовательское агентство Пентагона DARPA сообщило о том, что истребитель X-62A, пилотируемый искусственным интеллектом, успешно ведет условные воздушные бои с управляемыми летчиками самолетами. Соответствующие кадры были показаны 17 апреля.

Истребитель X-62A, первоначально имевший обозначение NF-16D, представляет собой глубоко модифицированный двухместный F-16D. Как утверждается, он может имитировать системы управления практически любого самолета, что делает X-62A платформой, подходящей для проведения многочисленных испытаний в воздухе.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые в истории алгоритмы искусственного интеллекта ACE AI, автономно пилотирующие X-62A, сразились против пилотируемого человеком F-16, вступив в воздушный бой в пределах визуальной дальности

- отметили в DARPA.

Создание ИИ, используемого в X-62A, началось в 2022 году, а автономные летные испытания с применением алгоритмов были проведены уже в декабре того же года. Как поясняет разработчик, в процессе этого тестирования ежедневно вносились изменения в более чем 100 тыс. строк машинного кода.

Источник изображения: topwar.ru

В течение 2023 года проводилось тестирование роботизированного самолета на предмет маневренности на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. В сентябре 2023 года самолет уже участвовал в воздушном бою против пилотируемого F-16, начав с оборонительных маневров, прежде чем перейти к наступательной тактике и высокоскоростным лобовым сражениям.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
DARPA
Проекты
AI
Робот
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