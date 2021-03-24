Истребители F-16 под управлением ИИ продемонстрировали ближний воздушный бой в симуляции

Два F-16 под управлением ИИ (синие) совместно ведут ближний воздушный бой с самолетом противника (красный) в симуляции.

Участники проекта Air Combat Evolution опубликовали отчет о своей первой фазе. Среди прочих достижений в нем описано успешное моделирование ближнего воздушного боя с участием слаженно работающих в паре истребителей F-16, управляемых ИИ.

В ближайшем будущем искусственный интеллект станет помощником человека практически во всех сферах жизни, и военное дело — не исключение. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) инициировало программу Air Combat Evolution (ACE) в 2019 году. После подготовки активная деятельность по ней развернулась в прошлом году. В минувший четверг управление опубликовало на своем сайте (недоступен из России без VPN) своеобразный отчет о проделанной работе, а также короткое видео.

Основная цель всего проекта — разработать способы интеграции искусственного интеллекта в беспилотные боевые самолеты. Они сыграют роль помощников для пилотируемых истребителей и возьмут на себя рутинные тактические задачи. На плечи человека, в свою очередь, ляжет стратегическое планирование боя: принятие высокоуровневых решений об атаке или защите, а также выполнении основной миссии. Примерно то, для чего создают проект Loyal Wingman («верный ведомый») и аналогичные системы.

Как пишет портал Interesting Engeneering, на момент публикации отчета программа ACE находилась почти посередине первой фазы. Специалисты DARPA успели успешно выполнить множество важных этапов:

Самые первые симуляции прошли еще в августе прошлого года: управляемые искусственным интеллектом истребители F-16 сражались один на один, используя только один вид оружия. В недавних виртуальных сражениях они получили больше оружия и начали работать слаженно, двое против одного. Эти усложнения очень важны, поскольку ИИ теперь должен выбирать между видами оружия (пушки — малая дальность и большая точность, ракеты — большая дальность, но менее избирательное) в зависимости от множества параметров, в том числе безопасности его применения для напарника.

Симуляции стали включать в себя как бой на дистанции прямой видимости, так и за ее пределами. Также искусственному интеллекту приходилось иметь дело с разными типами и числом как противников, так и союзников.

Компьютерная симуляция отражения группой истребителей под управлением ИИ (синие) атаки нескольких самолетов противника (красные) при поддержки сил ПВО Источник изображения: DARPAtv, YouTube

Чтобы оценить перспективы взаимодействия человека с ИИ, проводили полеты на оснащенном специальными инструментами самолете. Пилот получал от специального ПО информацию об окружающей обстановке и указания к действиям, а набор датчиков оценивал, насколько человек доверяет этим показаниям, а также то, как много ресурсов и времени он тратит на их проверку.

Специалисты DARPA провели большой объем подготовительных работ на одном из учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, выделенных для нужд программы ACE. Этому борту предстоит в 2023-2024 годах стать первым полностью управляемым ИИ самолетом в третьей фазе проекта. Но как именно в него интегрированы некоторые системы, еще не известно, так что модернизация завершится не скоро.

Первая фаза ACE должна окончиться в конце года. Решающим моментом будет переход от компьютерных симуляций к полетам масштабных авиамоделей. Их управление доверят искусственному интеллекту, и во время испытаний он должен подтвердить возможность эффективно и безопасно действовать в условиях, приближенных к реальным.

Aero L-39 Albatros, который инженеры DARPA готовят к интеграции искусственного интеллекта Источник изображения: DARPAtv, YouTube

Третьим, завершающим этапом станет внедрение всех разработок в настоящий демонстратор технологий — вышеупомянутый подопытный L-39. Через пару лет с его помощью проведут реальные учебные воздушные бои с участием людей и искусственного интеллекта. Еще одной крайне важной целью третьей фазы ACE будет изучение и отлаживание взаимодействий между живыми пилотами и роботами.