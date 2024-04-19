"Полная дестабилизация". Министр обороны Эстонии напугал ЕС победой России (RMF FM, Польша)

Министр обороны Эстонии Певкур предсказал ЕС мрачное будущее из-за победы России

Пока оборона ВСУ трещит по швам, Запад готовится к капитуляции Украины, сообщает RMF FM. Это будет не та реальность, которую он хотел бы видеть. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сделал мрачные прогнозы для Европы и НАТО.

Русские на фронте вырываются из тупика позиционной войны и приступают к тактическим действиям, основанным на маневрировании. У этих очень плохих новостей есть одна конкретная причина — нехватка западных техники и боеприпасов. В то время, как украинская оборона трещит по швам, мир готовится к тому моменту, когда Киеву придется капитулировать. Это не та реальность, которую нам хотелось бы видеть.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), русские впервые с начала конфликта могут использовать танковые колонны без риска крупных потерь. Российская армия последовательно, шаг за шагом отодвигает линию фронта. С начала 2024 года они заняли территории, которые по площади больше Кракова.

Институт изучения войны предупреждает, что русские ускоряются, используя нехватку у ВСУ техники и боеприпасов. "Дальнейшая задержка и приостановка американской военной помощи приведет к драматическим успехам России в 2024 и 2025 годах и, в конечном итоге, к ее победе", — заявляют аналитики американского исследовательского центра.

Эксперты обращают внимание на то, что у Запада уже просто нет другого варианта — он должен быстро предоставить Украине необходимую поддержку, чтобы помочь киевским властям стабилизировать фронт. Альтернатива этому неприемлема. "Или можно позволить русским разгромить украинскую армию и двинуться к границам НАТО от Черного моря до центральной Польши. Третьего варианта нет", — пишет ISW.

Аналитики добавляют, что, если дать русским возможность одержать быструю победу на Украине, это позволит им оперативно восстановить боеспособность армии. В этом случае страны Балтии столкнутся с реальной угрозой, которая может оказаться непреодолимой. Институт изучения войны уже не первый раз предупреждает, что в длительной перспективе ущерб от победы России на Украине значительно превысит расходы на возобновление помощи. Будущее НАТО связано с Украиной, независимо от ее статуса члена в Альянсе.

Что, если Украина потерпит поражение?

В публичном пространстве редко появляется информация о том, что конкретно нас ждет, если Украина не выдержит российского натиска. В западных материалах преобладают расплывчатые фразы о состоянии демократии, о глобальной безопасности и геополитическом повороте, при котором Россия восстановит свои позиции сверхдержавы за счет США и стран НАТО. Однако последствия украинского проигрыша будут вполне ощутимы и реальны, причем мы ощутим их быстрее, чем может казаться, поэтому пора начать говорить о них вслух.

Начало положил министр обороны Эстонии. На прошлой неделе Ханно Певкур сообщил о результатах прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе, где обсуждались планы Восточной Европы на случай падения Украины.

"Планы учитывают разные сценарии", — сказал эстонский министр обороны, цитируемый изданием Defence One. "По понятным причинам я не могу сообщить подробностей, но могу заверить, что эти планы формируются с учетом возможной позиции России как нашего соседа", — добавил он, подчеркнув, что одним из вероятных последствий поражения Украины будет то, что российская армия станет более крупной и опасной.

Как сообщил Певкур, Россия опубликовала план реорганизации и расширения своей армии. Глава оборонного ведомства Эстонии полагает, что войска Владимира Путина будут насчитывать 1,5 миллиона человек, включая новый корпус на северо-западе страны, недалеко от границы с Эстонией. Министр подсчитал, что вблизи границы НАТО и Европы будет "в два-семь раз больше танков, бронетранспортеров и систем ПВО, чем сейчас".

Певкур отмечает резкий рост в России военных расходов. По его оценкам, если в 2023 году, когда Москва тратила на вооружение примерно 3,9% своего ВВП, в 2024 году этот показатель уже превысил 6%. Россия адаптировала свою экономику и общество к военным задачам. Ханно Певкур утверждает, что Кремль в своих действиях руководствуется "мрачной логикой". "Когда дело уже сделано, когда экономика переведена на военные рельсы, вернуться [в нормальный режим] уже сложно. [Русским] придется максимально увеличивать свои доходы", — прогнозирует он.

Полная дестабилизация

Помимо очевидной военной угрозы Певкур упоминает и другие риски, относящиеся к сфере гибридной войны. Русские уже вербуют эстонских граждан, которым предстоит стать пятой колонной в Эстонии. Эти внутренние враги будут способствовать уже подготовленным волнам миграции, призванным спровоцировать кризис на границе НАТО — точно такой же, какой имел место в Польше в 2021 году. "Мы знаем, что они [мигранты, привезенные на границы режимами Путина и Лукашенко] никуда не делись, что они все еще находятся в регионе. Тысячи мигрантов ждут подходящего случая, чтобы двинуться вперед", — говорит министр.

К миграционным волнам и в той или иной степени скрытым диверсантам следует добавить усиление попыток России ослабить западные правительства. Кремль будет вкладывать все больше средств в поддержку крайне правых и левых политиков — это один из основных методов дестабилизации, используемых Москвой; кремлевские специалисты пришли к выводу, что решающую роль в правильном функционировании политических механизмов управления страной играет сильный, умеренный центр, который можно дестабилизировать, апеллируя к все более радикальному электорату. В этом смысле людям в Кремле свойственна полная аполитичность.

Европа также должна подготовиться к все более частым и трагическим последствиям хакерских атак, утечек данных и кампаний по дезинформации (как в случае вакцинации от Covid-19).

В нарративе Кремля повторяется утверждение о необходимости защиты страны от расширения НАТО. По словам Певкура, все данные и анализы свидетельствуют о том, что Россия не намерена защищаться. Она собирается атаковать.

Это, впрочем, подтверждает и Институт изучения войны, отмечая, что, если Украина потерпит поражение, в российскую армию вольются сотни тысяч украинцев. С мощным ВПК, создаваемым за нашей восточной границей, а также учитывая ее военный (и экономический) потенциал, России будет увеличиваться до пугающих размеров.

Как считает Институт, НАТО должна ожидать столкновения с российскими конвенциональными силами на всем протяжении своих границ — от Черного моря до Арктики. Впервые после распада Советского Союза перед лицом непосредственной угрозы оказались Польша, Венгрия, Словакия и Румыния. А это, как пишут аналитики, может обездвижить натовские силы в Европе, что, в свою очередь, полностью обнажит перед Россией страны Балтии, которые Кремль сможет успешно атаковать. "Невозможно переоценить, насколько от успеха или провала нынешних усилий Украины по отражению российского нападения зависят перспективы будущей российской атаки на северо-восточный фланг НАТО", — пишет в заключении Институт изучения войны.

Автор: Ян Матога (Jan Matoga)