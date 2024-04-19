Отставной генерал заявил, что у ВСУ под Часовым Яром не осталось ни людей, ни техники

По словам Сергея Кривоноса, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Украинские силы под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении, им не хватает ни людей, ни техники, ни нормальной работы разведки. Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Основываясь на разговорах с теми, кто там находится, могу сказать, что слово "тяжело" совсем не передает реального напряжения там. Парни, которые прошли бои под Работиным и в Бахмуте (украинское название Артемовска - прим. ТАСС), в Авдеевке, говорят, что это все были детские забавы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Часовом Яре. И они задают вопросы: "Где люди, где оружие, где правильным образом организованная разведка?" - сказал он.

Кривонос добавил, что у командиров украинских бригад "нет ни людей, ни нужного количества техники", в то время как российские силы обладают значительным преимуществом, особенно в тяжелой артиллерии. Как отметил отставной генерал, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что первая линия обороны в Часовом Яре удерживается силами недавно мобилизованных и украинская группировка в городе ежедневно несет большие потери.