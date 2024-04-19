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ТАСС

Эксперт считает, что ракеты США средней дальности могут быть развернуты в приграничье РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов отметил, что "это очередной шаг Вашингтона в эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Армия США может развернуть новые наземные ракетные комплексы средней дальности в российском приграничье. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Ранее Вашингтон перебросил один такой комплекс на Филиппины в рамках совместных с Манилой учений Salaknib 24. Это стало первым развертыванием США вооружения подобного типа после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Это очередной шаг Вашингтона в эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и новый этап его милитаризации под эгидой Пентагона. Самое главное, что теперь присутствует непосредственная возможность боевого воздействия крылатыми ракетами "Томагавк" по китайским силам, которые потенциально могут высадиться на Тайване в случае реализации сценария военной операции по борьбе с сепаратизмом на острове в рамках концепции единого Китая. Дальность применения "Томагавка" - 1 800 км, расстояние от Филиппин до Тайваня - порядка 1 300 км", - сказал Степанов.

Он добавил, что ракетные комплексы MRC (Mid-Range Capability) также могут проецировать потенциальные угрозы на транспортно-логистические коридоры в АТР, создавая риски для торгово-экономических связей Китая со своими партнерами.

По мнению эксперта, первое развертывание системы MRC на Филиппинах в перспективе позволит проводить аналогичные мероприятия в российском приграничье. Степанов предположил, что под предлогом военной угрозы со стороны России в этих целях, в частности, могут быть милитаризованы Аландские острова. Он напомнил, что расстояние от архипелага до Санкт-Петербурга составляет около 500 км.

"В рамках единых концепции и стратегии подобные ракетные комплексы могут быть развернуты, в том числе, и на арктическом направлении, в зоне предполагаемых операций, которые планируются Пентагоном. Размещение MRC на континентальной территории новых стран-членов НАТО - Финляндии и Швеции - позволит альянсу проецировать угрозы как на Балтике, так и в Арктике", - заключил эксперт. 

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