Предчувствие новой глобальной войны

Американский корабль проверил на прочность российскую границу

Эсминец Военно-морского флота США «Джон МакКейн» был остановлен за нарушение госграницы в заливе Петра Великого большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Американец на два километра углубился в территориальные воды России. После предупреждения по международным каналам связи о готовности нашего экипажа пойти на таран эсминец предпочел покинуть опасный район. Однако это совсем не означает, что подобные инциденты не повторятся вновь. В рамках противодействия «российской угрозе» корабли и самолеты США и НАТО все чаще и ближе подходят к нашим границам.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской отмечает, что США и их союзники с апреля по май в пять раз чаще стали проводить военно-воздушное патрулирование вблизи государственных границ России. «Например, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов», – сообщил он.

Не менее активен и американский флот. В октябре этого года тот же «Джон МакКейн» уже попадал в хронику инцидентов. Тогда он нарушил территориальные воды Китая. Эсминец прошел недалеко от Парасельских островов, на которые претендует Пекин. Представитель Китая подчеркнул, что его страна готова на «все необходимые меры» для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также стабильность в Южно-Китайском море. Американцы промолчали.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Корабль Седьмого флота США был заложен в 1991 году и спущен на воду в 1992 году, а в 1999 году введен в эксплуатацию. Длина корабля – 153,9 м. Ширина – 20,1 м. Корабль может развивать скорость более 30 узлов. Экипаж – 338 человек. На его борту находятся 90 пусковых установок, с которых можно запустить как противоракеты системы «Иджис», так и дальнобойные крылатые «Томагавки».

Много это или мало – вопрос риторический. В 2017 году два аналогичных корабля из акватории Средиземного моря USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78) нанесли удар крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Удар по объекту не принес существенного военного урона. Пострадали несколько находившихся в укрытиях истребителей сирийских ВВС, была разрушена взлетно-посадочная полоса, а также погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Давая оценку этому удару, бывший замглавкома ВМФ России адмирал Игорь Касатонов отметил главный нюанс произошедшего: американцы стреляли без предварительной подготовки из района боевого дежурства.

Именно момент внезапности в нанесении ракетного удара делает визиты американских кораблей к российским берегам крайне опасными. Минобороны сообщает, что одновременно с появлением эсминца John S. McCain в Черное море вошел еще один – Donald Cook. Он также вооружен крылатыми ракетами, что не может не беспокоить. В российском МИДе неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. Так же, как и приближения кораблей США и НАТО к российским территориальным водам в Балтийском, Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

В геополитическом плане речь идет о контроле над стратегическим транспортным маршрутом – Северным морским путем. В 2019-м грузооборот по нему из Азии в Европу и обратно составил 26 млн т. Это в два раза больше, чем годом ранее. А к 2024 году ожидается, что через российскую Арктику перевезут уже 80 млн т грузов. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды – самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых. На долю этого пирога претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай.

Тем не менее это нисколько не останавливает США. Экс-командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт неоднократно заявлял, что подобные маршруты должны быть международными. «Северный морской путь должен быть открыт как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода, по мере того как этот участок освобождается ото льда», – утверждал американец. А экс-министр ВМС США Ричард Спенсер заявил о необходимости расширения присутствия американского флота в Арктике. Причем с «более заметными» средствами, которые имели бы потенциал сдерживания России. Например, такими, как наводные и подводные корабли с крылатыми ракетами большой дальности BGM-109 Tomahawk.

К подобным шагам союзников по НАТО призывает и Норвегия. Командующий главным штабом вооруженных сил страны Эйрик Кристофферсен в эфире телеканала TV 2 заявил, что хотел бы, чтобы на севере Норвегии и в Северной Атлантике проводилось больше совместных учений с союзниками. «Россия не скрывает, что сильно нарастила военный потенциал в этих районах, и норвежцы хотят наблюдать за ее деятельностью», – отметил Кристофферсен. И добавил, что «учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, мы бы хотели, чтобы в будущем чаще проводились совместные с нашими союзниками учения в Норвегии, по масштабу сопоставимые с учениями НАТО в 1980-е годы».

Цель подобных маневров будет только одна – вскрыть возможности России в Арктическом регионе и на Дальнем Востоке. В настоящее время выстраивается эшелонированная система обороны. На Севере развернуто шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них здесь есть более десятка военных аэродромов, позиции зенитных ракетных систем и военные порты. Вся эта инфраструктура работает круглогодично.

Визит эсминца «Джон МакКейн» в территориальные воды России можно связать с желанием прощупать работу наших радиолокационных комплексов, систем управления оружием и оперативность реагирования флота на возникающие угрозы. В интервью РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что «надводный корабль решает задачи разведки во всем диапазоне средств. Это надводная разведка, радиолокационная разведка, радиотехническая разведка, радиоакустическая разведка. В частности, он наверняка проверял работу наших стрельбовых станций – в расчете на то, что наши включат стрельбовую станцию, чтобы облучить, приготовиться к стрельбе», – отметил Сивков.

На фоне слома международных договоров в области сокращения и контроля над вооружениями происходящее не дает поводов для оптимизма. Мир стремительно скатывается к временам холодной войны и постоянного ожидания крупномасштабного конфликта. Последний раз инцидент, похожий на случай с эсминцем «Джон МакКейн», произошел в 1988 году в Черном море. Тогда сторожевые корабли «Беззаветный» и «СКР-6» силой выдворили из территориальных вод СССР крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Сделано это было с помощью навала или тарана.

Американцы помнят о том, что русские могут вести себя грубо. В интернете полно комментариев к видеороликам конфликтных ситуаций во время патрулирования российскими военными в Сирии, где им буквально приходится сталкивать с дороги американские патрули, незаконно находящиеся в зоне конфликта. Учел это, видимо, и экипаж эсминца «Джон МакКейн», предпочтя прямому конфликту отступление. Вопрос только в том, когда он снова вернется к российским берегам.

Дмитрий Литовкин