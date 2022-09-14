Американцы готовят Аляску к конфронтации с Россией. Ракеты, подлодки, базы

Аляска – форпост США в борьбе с Россией

Арктика опять становится полем боя, констатирует факт автор парижской "Монд". После краткого периода улучшения отношений России и США арктический штат Аляска вновь подвергается милитаризации. Помимо военных конфликтов, стратегическую ценность региона повышает и глобальное потепление.

После окончания холодной войны 49-й американский штат, расположенный к северо-западу от Канады и отделенный от России Беринговым проливом, на какое-то время потерял свою стратегическую значимость. Но в результате таяния льдов из-за глобального потепления, да еще с учетом фактора спецоперации российской армии на Украине, он снова оказался на переднем плане.

В 1960-х годах Джон Хенделанд в детстве играл на пляже в местечке Ном, на юге от Берингова пролива, куда его предки (норвежские золотоискатели) устремились на рубеже веков. В то время здесь еще была колючая проволока, оставшаяся от Второй мировой войны, когда Аляска опасалась японского вторжения. Тем временем врагом стал Советский Союз, проволоки стало недостаточно, и на холмах были размещены радары, которые должны были предотвратить атаку ракет с ядерными боеголовками. Затем внезапно наступила разрядка напряженности при Горбачеве и Рейгане: в 1988 году Джон Хенделанд на борту "самолета дружбы" с 80 жителями Нома отправился в советский поселок городского типа, расположенный по другую сторону пролива у знаменитой бухты Провидения, от которой этот населенный пункт получил свое название. "Мы провели в поселке Провидения целый день, так что за сутки два раза пересекли часовой пояс", — вспоминает Джон Хенделанд, ныне мэр Нома. Так что с окончанием холодной войны городок стал и вовсе сонным, утратив всякую бдительность.

С тех пор глобальное потепление вызвало таяние льдов, блокирующих Берингов пролив зимой, а отношения США с Россией, наоборот, стали враждебно-холодными. А после начала конфликта на Украине и вовсе дошли до точки замерзания. "Раньше лед защищал нашу территорию, но сегодня льды отступили, и перед нашими глазами открывается новый океан. Наше побережье сегодня более уязвимо перед агрессией", — резюмирует Майкл Сфрага, председатель Американской комиссии по арктическим исследованиям. "Весь мир, по крайней мере Запад, был застигнут врасплох началом спецоперации на Украине. Так что теперь арктические страны не совершат эту же ошибку, утратив бдительность", — добавляет Эми Лорен Лавкрафт, директор Центра арктической политики Университета Аляски в Фэрбенксе.

Геополитическая ситуация, при которой география и политика меняются одновременно, предоставила предпосылки для новой холодной войны вокруг полюсов. Американцы проснулись и решили расширить, а затем углубить порт аляскинского города Нома, свободный ото льдов с апреля по октябрь. Цель – укрепить контроль над Беринговым проливом и показать русским, что американцев не так-то легко запугать. В начале 2021 года США определили новую стратегическую концепцию под названием "Regaining Arctic Dominance" и провели этой зимой крупные маневры во льдах Аляски с участием 8 000 солдат для проверки боеспособности и технической оснащенности американской армии. Самое время, поскольку оснащение это за годы мира в значительной степени пришло в негодность.

Самый передний край США

"Последние двадцать лет мы воевали в условиях пустыни, а именно в Ираке и на Ближнем Востоке. Вся наша подготовка и снаряжение были адаптированы к пустыне, и мы утратили боеспособность для операций в холодном климате. А теперь мы вновь активируем на севере 11-ю воздушно-десантную дивизию, это наше предупреждение", — говорит Майкл Сфрага. С июня это подразделение, отличившееся на Филиппинах во время Второй мировой войны, снова в строю и учится на Аляске воевать в суровых погодных условиях. Историческое возвращение позволяет нам понять сложные условия Аляски, этой забытой земли, которая является форпостом американского влияния в направлении Тихого океана и Северной Азии. Это понимали американские солдаты, такие как генерал Билли Митчелл (1879-1936), который на заре XX века проложил телеграфную сеть на полуострове, по площади в три раза превышающем площадь Франции: "Тот, кто владеет Аляской, будет владеть миром", — сказал он.

Места, населенные на протяжении тысячелетий народами Севера, занимающимися охотой, рыбной ловлей и сбором грибов и ягод, были колонизированы русскими при царе Петре I, который в 1728 году послал датчанина Витуса Беринга проверить, действительно ли Азия и Америка образовывали единый континент. Этот исследователь и открыл пролив, который теперь носит его имя. Русские торговали пушниной, причем вполне успешно. Закат их влияния начался с золотой лихорадкой 1849 года, ознаменовавшей приход американцев на берег Тихого океана и основание Сан-Франциско. Причем если на территории США к Тихому океану стремились индивидуальные искатели приключений, то на территории Канады на тогда расширяла свои владения "Компания Гудзонова Залива" - связанное с британской короной мощное коммерческое предприятие по добыче пушнины. Похоже, уже в 1860-е русские поняли, что не смогут удержать регион.

Вместо того, чтобы проиграть битву своему тогдашнему противнику, Британской империи, русские предпочли в 1867 году продать территорию своим американским друзьям за 7,2 миллиона долларов.

Взлеты и падения

С тех пор Аляска охвачена то взлетами, то падениями, в зависимости от ее стратегических интересов, касающихся военной области и природных ресурсов, как объяснил Трой Буффард, директор Центра безопасности и арктической устойчивости в Фэрбенксе. Сначала была золотая лихорадка с 1897 по 1904 год на Юконе, в Номе, затем в Фэрбенксе. Потом об Аляске забыли, ее представители умоляли построить дорогу, которая соединила бы ее с остальной частью США. Все их усилия были тщетны вплоть до нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Вот тогда все пошло как по маслу: вдруг президент Франклин Делано Рузвельт (1933 -1945) принял решение о строительстве такой дороги. Она была построена за несколько месяцев при участии 20 000 гражданских лиц и военных: почти 2 500 километров от Доусон-Крик в Британской Колумбии (Канада) до Фэрбенкса. В то время Советы были союзниками в борьбе с нацистской Германией, и именно через Аляску США отправили им 7835 самолетов и бомбардировщиков.

Холодная война привела к смене противника, но усилила стратегическую значимость региона. Военные базы были размещены в Анкоридже и Фэрбенксе, возникла и сеть радаров для обнаружения атомной атаки. В 1968 году в Прадхо-Бей было открыто крупнейшее месторождение нефти, после чего было начато строительство трубопровода протяженностью 1030 километров, введенного в эксплуатацию в 1977 году, который ведет к порту Вальдес на Тихом океане, до сих пор свободному ото льдов.

Место всеамериканского покаяния

Однако до недавнего времени Аляска оставалась мертвой точкой, не вызывающей особого интереса. Добыча нефти обходилась слишком дорого по сравнению с техасским газом и сланцевой нефтью. Территория должна была быть превращена в природный заповедник в период глобального потепления и исчезновения биоразнообразия.

Местные власти даже мечтают сделать Аляску местом для коллективного покаяния и искупления грехов жителями других штатов США. По крайней мере, это утверждает Джон Хенделанд, мэр Нома: "Они должны искупить свою вину за то, что облажались в своих собственных штатах, а также пообещать, ​​что не будут загрязнять Аляску, добывая нефть и полезные ископаемые. Наличие природных ресурсов является для нас благом, и мы должны им воспользоваться".

Последние события соответствуют заявлению Джона Хендленда. Аляска снова стала интересной в военном плане, а также из-за наличия в ее недрах стратегических ресурсов. Бойкот России со стороны Запада восстанавливает стратегическое значение углеводородов Аляски. Китайская госкомпания, занимающаяся разработкой редкоземельных элементов, усиливает привлечение ресурсов в горнодобывающую отрасль. Наконец, в этом районе самые богатые рыбой воды в Беринговом море: именно здесь лосось движется нагуливать рыбий жир к северу от пролива, к Чукотскому морю и морю Бофорта. Это вызывает зависть у азиатов, прежде всего китайцев.

В разгар конфликта на Украине Россия и США наблюдают друг за другом по обе стороны Берингова пролива. Обе стороны знают, что для русских он имеет большее стратегическое значение, чем для американцев, так как Москва не может позволить себе открыть второй фронт и потерять выход к двум океанам, даже если он теоретически гарантирован их территориальными водами. "Русские не хотят проблем в Беринговом проливе, это их ворота в Арктику", — резюмирует Трой Буффар.

Свободное ото льдов побережье России

Именно оттуда русские экспортируют с 2017 года свой сжиженный природный газ (СПГ), произведенный на полуострове Ямал, в частности при участии французской Total, а также свое сырье в Китай и Азию через Тихий океан. Арктическое побережье России большую часть года не покрыто льдом из-за стока пресной воды сибирских рек. Здесь добывается пятая часть всех российских природных богатств, поэтому ледовый флот России насчитывает более пятидесяти ледоколов, а также пятнадцать газовозов (судов для транспортировки СПГ), произведенных в Южной Корее. Эти 300-метровые суда способны преодолевать льды толщиной в 2,1 метра, но они настолько дороги, что их решили поберечь. Сейчас СПГ перекачивают в менее престижные российские газовозы, направляющиеся на дальний запад в норвежские порты (Вашингтон был недоволен таким сотрудничеством) и в порты на российском побережье Тихого океана, на острове Сахалин.

Ничего подобного у американцев пока не получается. Мифический Северо-Западный проход, который должен был соединить Европу с Тихим океаном через северное побережье Канады и Аляски, остается замороженным и недоступным. Роскошная круизная компания сумела продать две поездки Ванкувер-Нью-Йорк в 2016 и 2017 годах, но развить успех не удалось, этот район на данный момент не представляет экономического интереса. Нефтяное месторождение в местечке Прадхо-Бей в Арктике также изобилуют природным газом, но для его разработки требуются значительные инвестиции. Планы по прокладке нового трубопровода, который будет транспортировать природный газ к югу от Анкориджа, где он будет сжижен (СПГ), регулярно рассматриваются, но проект стоит почти 40 миллиардов долларов. Правда, обслуживание Прадхо-Бей газовозами через Арктику и Берингов пролив становится теоретически возможным: помогает глобальное потепление. В любом случае финансирование в настоящее время недоступно.

Разыскиваются покупатели

Да и где найти покупателя на природный газ? Китайцы были очень заинтересованы в этом СПГ несколько лет назад, но никто не может гарантировать устойчивость коммерческих отношений, если Пекин вторгнется на Тайвань. В результате губернаторы Аляски теперь обращаются к Японии, чтобы попытаться запустить свой грандиозный проект.

Что касается сырья, то американцы хотят использовать редкоземельные металлы и медь северной Аляски, чтобы освободиться от китайской зависимости, и планируют построить дорогу на северо-востоке штата, известную как дорога Эмблера, стоимостью около миллиарда долларов. Но эти проекты являются дорогостоящими и вызывают споры из-за их влияния на миграцию северных оленей, в то время как глобальное потепление парадоксальным образом увеличивает эксплуатационные расходы. Поэтому в настоящее время с экономической точки зрения заинтересованность выше с российской стороны.

Военные кошки-мышки

В военном отношении две страны в последние годы играли в кошки-мышки, о чем писала пресса. В августе 2020 года россияне проводили учения в Беринговом проливе, в международных водах, но в американской экономической зоне, и попросили американских рыбаков освободить пространство. вынуждены были ретироваться. Небольшие гонки с перехватами между российской и американской авиацией на границах Сибири и Аляски происходят регулярно. С началом конфликта на Украине некоторые россияне говорят, что хотят вернуть себе Аляску. "Когда американцы пытаются присвоить наши активы за границей, они должны понимать, что у нас тоже есть на что претендовать", — заявил 6 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Но американцам не нужно больше повторять, что Аляска была перевооружена с момента передислокации на ее территорию истребителей F-35, до сих пор базировавшихся в Афганистане. "Самая большая концентрация F-35 в мире здесь, в Фэрбенксе", - отметил Майкл Сфрага. К этому надо добавить ПРО, базирующуюся в Дельта-Джанкшн, к югу от Фэрбенкса, для противодействия российским и северокорейским ракетам. Наконец, подо льдом скрывается интенсивная подводная активность: русские продемонстрировали силу 26 марта 2021 года, подняв из арктических льдов три атомные подводные лодки, и никто не сомневается, что американские подводные лодки также курсируют подо льдами.

В этом контексте американцы не хотят послать неверный сигнал, как уверяет Эми Лорен Лавкрафт: "Порт города Нома не будет морской базой США. Если бы мы милитаризировали Ном, мы бы послали опасный сигнал. Русские могут использовать это как предлог для милитаризации Арктики".

Линкоры и ПРО

Порт позволит кораблям ВМФ США, за исключением авианосцев, встать на якорь, пополнить запасы или сменить экипаж, не возвращаясь в Анкоридж, находящийся на расстоянии 1500 километров. Береговая охрана должна установить более постоянный контроль над проливом, следить за браконьерскими рыболовными флотилиями, часто китайскими. А север Берингова пролива является безопасным местом, позволяющим осуществлять более оперативное вмешательство по оказанию помощи, так как их порт приписки в настоящее время в 1000 км к югу, на острове Кадьяк, в Алеутском архипелаге. На дежурных кораблях будет размещен новый госпиталь, построенный на пилонах, чтобы противостоять таянию вечной мерзлоты. Тем не менее, американцы сильно отстают от русских: "У нашей береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет", — сокрушается Трой Буффар. ВМС США на данный момент не планируют вооружать свои линкоры для защиты от льдов, оборудование для которых является непомерно дорогим.

Другой проблемой является противоракетная защита. Вдоль деревень на арктическом побережье можно видеть радары 1950-х годов, либо заброшенные, как в Номе, либо работающие только раз в неделю в Уткиагвике (бывшем Барроу), на крайней точке северной Аляски. Сеть оповещения о ракетном нападении, управляемая американцами совместно с Канадой, должна быть модернизирована, но проект затягивается. Правительство Джастина Трюдо, которого американцы регулярно ругают за его маленькие военные расходы, пообещал потратить дополнительно 30 миллиардов долларов в течение двадцати лет, в том числе 4 миллиарда в течение следующих шести лет. "Угроза стала другой, — заявила в конце июня министр обороны Канады Анита Ананд, имея в виду конфликт на Украине. – Это побудило нас разработать новый план континентальной обороны".

Гонка сверхзвуковых ракет

На самом деле эта тема кажется второстепенной, учитывая отставание американцев от китайцев и русских в гонке сверхзвуковых ракет. Они могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление. Короче говоря, оружие, которое невозможно остановить при полете. "Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен, — считает Трой Буффар. – Их планы пугают, это заставляет нас переосмыслить всю нашу оборону. Стратегически русские хорошо сработали, они этими ракетами сделали нашу оборону уязвимой. Чтобы наверстать упущенное, Пентагон объявил 13 июля об успешном запуске в пустыне Нью-Мексико двух ракет производства Lockheed Martin, способных развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Эта важная стратегическая задача решается не на Аляске, а в Вашингтоне.

Аляска, штат "последнего фронтира", может стать передним рубежом боевых действий в холодных условиях – и это в стране, выведшей войска из жаркого Афганистана. Речь идет не о подготовке к российскому вторжению: "Никто не хочет вторгаться на Аляску, потому что там полно комаров, как и в Сибири", — шутит сержант Гаррет Филипс, инструктор по боевым действиям в арктических и горных условиях на базе Delta Junction. Нужно быть готовым ко всем неприятностям, которые могут возникнуть. Например, китайское рыболовецкое судно застряло во льдах и призывает на помощь силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) – а для США это неприемлемо! Или произойдет разлив российской нефти, становящийся причиной конфликта и территориальных споров. Или нужно спасти союзника. Или сложится такая ситуация, что нам надо будет сорвать вмешательство во внутренние дела Швеции и Финляндии, новых партнеров по НАТО. В Пентагоне готовы даже к напряженности в Гренландии, которую Дональд Трамп предложил купить в августе 2019 года.

На данный момент непонятна одна важная вещь: с момента начала спецоперации на Украине русских больше не приглашают на консультационные форумы по Арктике. "Самое большое изменение, связанное с ситуацией на Украине, заключается в том, что мы должны перейти в Арктике от сотрудничества к конкуренции", — отмечает Трой Буффар. "Арктические партнеры больше не доверяют друг другу", — добавляет Эми Лорен Лавкрафт.

Арно Лепармантье (Arnaud Leparmentier), специальный корреспондент