Военные ВС РФ представили методику обучения борьбе с БПЛА с помощью дробовиков

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации презентовали методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с использованием дробовиков, рассказал 17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Процесс обучения военнослужащих состоит из трех этапов: контроль БПЛА с помощью лазера, распознавание беспилотников на слух, произведение выстрела из дробовика.

«Кто бы мог подумать, что вот такие предметы ― из стендовой стрельбы, тренировок охотников ― будут востребованы армией», ― прокомментировал журналист.

Как выяснил Еремин, наиболее эффективным оружием для борьбы с беспилотниками считаются полуавтоматические дробовики «Сайга» и «Вепрь».

«Со средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Ред.) ― их нужно усовершенствовать, а дробовик всегда безотказный», ― отметил военнослужащий с позывным Пахрудин.

В свою очередь, командир подразделения с позывным Борода подчеркнул, что разработанный армейцами метод борьбы с дронами крайне прост и обеспечивает высокий уровень безопасности для бойцов целого артиллерийского расчета.

В феврале стало известно о внедрении системы защиты объектов от дронов «Ступор», о которой рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарев. Он отметил, что с помощью собственного программного обеспечения (ПО) компания-разработчик объединила в систему устройства, работающие на различных принципах, что повысило надежность и уменьшило количество ложных срабатываний.

В том же месяце гендиректор компании-разработчика программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман сообщил, что универсальная нейросеть, разработанная в России, позволит распознавать технику противника, включая танки Leopard и БМП Bradley, с высокой точностью. По словам Германа, установка нейросети происходит на аппаратуру, куда приходит запись видео с камер на БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.