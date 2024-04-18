Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет превысят 70 млрд канадских долларов

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Второе после США государство на Американском континенте, входящее в НАТО, активно включилось в гонку вооружений, буквально захлестнувшую в последнее время почти все страны альянса. От кого собирается «защищаться» Канада, особенно с учетом того, что она буквально окружена Соединенными Штатами, не совсем понятно. Ведь в отличие от европейских стран, рискующих оказаться без привычной военной поддержки Вашингтона, в особенности в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, Оттаве точно не грозит отказ Штатов от союзнических обязательств.

Канада не может похвастаться особо развитой оборонной отраслью. Скорее всего, дополнительные деньги военного бюджета уйдут на закупку вооружений у тех же Штатов, которые активно лоббируют увеличение оборонных бюджетов союзников по НАТО как минимум до «стандартных» двух процентов.

Как бы то ни было на самом деле, Министерство финансов Канады опубликовало бюджет на текущий финансовый год (начался 1 апреля), согласно которому расходы на оборону в ближайшие двадцать лет составят 73 млрд канадских долларов ($53 млрд по текущему курсу). Уже в первую пятилетку правительство выделит на военные расходы 8,1 млрд канадских долларов ($5,88 млрд).

Бюджет на 2024 год предлагает фундаментальные инвестиции в Министерство национальной обороны (Канады) в размере 8,1 млрд долларов в течение пяти лет начиная с 2024-2025 года и 73 млрд долларов — в течение 20 лет

— указано в документе Минфина.

Согласно статьям расходов, 1,8 миллиарда канадских долларов ($1,31 млрд) в ближайшие пять лет власти намерены потратить на формирование стратегического резерва боеприпасов. Еще 1,9 млрд канадских долларов ($1,38 млрд) за этот же срок будут выделены на поддержание в боевом состоянии фрегатов класса «Галифакс» канадских ВМС. Хотя данные корабли построены в Канаде, в последний раз контракт на их модернизацию в 2008 году был заключен с филиалом, полностью принадлежащим американской корпорации Lockheed Martin. Более полумиллиона в национальной валюте ($400 млн) в течение ближайших четырех лет будут потрачены на замену спутникового оборудования, закупку новых вертолетов и ракет дальнего действия. В бюджет также заложены инвестиции в разведывательные проекты с использованием искусственного интеллекта.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, часть средств оборонного бюджета в течение ближайших лет будет потрачена на программу «Наш Север, сильный и свободный», которая, в частности, подразумевает укрепление безопасности на северных арктических границах страны. Именно Арктику большинство экспертов называют будущей главной ареной столкновения интересов крупных мировых держав, причем не только тех, которые имеют прямой выход к этому богатому природными ресурсами региону.