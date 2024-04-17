Военный эксперт объяснил появление «царь-танков» в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: «царь-танки» нужны из-за улучшения средств поражения

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил появление доработанных «царь-танков» в зоне специальной военной операции (СВО) необходимостью совершенствования из-за улучшения средств поражения.

Ранее в зоне СВО обнаружили новый «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. На боевой машине заметили традиционные антидроновые решетки, которые закрывают танк со всех направлений, цепи, траки и резиновые экраны. Дополнительно Т-80БВ оснащен элементами динамической защиты «Контакт-1».

Противокумулятивные решетки и многие другие элементы на танках были всегда, но сейчас все это совершенствуется, так как совершенствуются средства поражения, как американские, так и британские, сообщил эксперт.

Все, что вокруг бортов висит — это противокумулятивная защита. Кумулятивные снаряды идут от врага. Сейчас такая ситуация, и мы совершенствуем, и они совершенствуют то же самое. Поэтому так. Поэтому, если вы видите, что танк выезжает, это чаще всего даже не танк, а какое-то чудовище лезет Василий Дандыкин военный эксперт

Он отметил, что доработка танков бывает частной инициативой бойцов, если же их обвесы помогают в бою, производство усовершенствованных машин ставят на поток. «Главное, чтобы экипаж выжил, потому что там 3 человека. У танкистов судьба серьезная, это как космонавты», — заключил военный.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в зоне СВО заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

Как написал обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, данный танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «чертовски странно».