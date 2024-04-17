Войти
Lenta.ru

Военный эксперт объяснил появление «царь-танков» в зоне СВО

362
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: «царь-танки» нужны из-за улучшения средств поражения

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил появление доработанных «царь-танков» в зоне специальной военной операции (СВО) необходимостью совершенствования из-за улучшения средств поражения.

Ранее в зоне СВО обнаружили новый «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. На боевой машине заметили традиционные антидроновые решетки, которые закрывают танк со всех направлений, цепи, траки и резиновые экраны. Дополнительно Т-80БВ оснащен элементами динамической защиты «Контакт-1».

Противокумулятивные решетки и многие другие элементы на танках были всегда, но сейчас все это совершенствуется, так как совершенствуются средства поражения, как американские, так и британские, сообщил эксперт.

Все, что вокруг бортов висит — это противокумулятивная защита. Кумулятивные снаряды идут от врага. Сейчас такая ситуация, и мы совершенствуем, и они совершенствуют то же самое. Поэтому так. Поэтому, если вы видите, что танк выезжает, это чаще всего даже не танк, а какое-то чудовище лезет

Василий Дандыкин

военный эксперт

Он отметил, что доработка танков бывает частной инициативой бойцов, если же их обвесы помогают в бою, производство усовершенствованных машин ставят на поток. «Главное, чтобы экипаж выжил, потому что там 3 человека. У танкистов судьба серьезная, это как космонавты», — заключил военный.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в зоне СВО заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

Как написал обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, данный танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «чертовски странно».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Т-72
Т-80
Похожие новости
14.07.2008
Выставки мирового уровня
19.02.2008
Секретная броня. Перспективный российский танк заблудился во времени
14.02.2008
В Российской армии начался танковый кризис
12.12.2007
Основание силы
26.11.2007
НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК. КИПР ПОД КРЫШЕЙ РУССКОЙ ПВО. Отечественные генералы и конструкторы помогают Острову Афродиты защитить свое небо
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
27.11.2006
ОТСТАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35