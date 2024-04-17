РГ: в зоне СВО обнаружили новый «царь-танк» на базе Т-80БВ

В зоне специальной военной операции (СВО) обнаружили новый «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Боевую машину отличает присутствие как традиционных антидроновых решеток, закрывающих танк со всех направлений, так и цепей, траков и резиновых экранов. Дополнительно Т-80БВ оснащен элементами динамической защиты «Контакт-1».

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в зоне СВО заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

Как написал обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, данный танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «чертовски странно».