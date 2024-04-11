В США российский танк с «царь-мангалом» оценили как «чертовски странный»

TWZ: российский танк с «царь-мангалом» выглядит чертовски странно

Российский танк с «царь-мангалом» и минным тралом, ранее замеченный в зоне специальной военной операции (СВО), выглядит «чертовски странно». С такой оценкой выступил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

Автор обратил внимание на распространившееся в сети видео с танком Т-72, крыша, башня и бока которого практически полностью покрыты антидроновым козырьком. «Об этой модификации [антидроновой защиты] практически ничего не известно, но ясно то, что она покрывает почти весь танк и значительно ограничивает его ситуационную осведомленность, поле огня и мобильность», — пишет автор.

По его словам, нередко во время конфликтов появляются необычные идеи, некоторых из которых могут быть революционными, тогда как другие — полным провалом. «И да, многие из них могут быть чертовски странными», — уверяет автор.

В апреле Минобороны России сообщило, что специалисты системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил России оснастили защитой от дронов в зоне проведения СВО более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году.