Войти
Lenta.ru

В США российский танк с «царь-мангалом» оценили как «чертовски странный»

119
0
0
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

TWZ: российский танк с «царь-мангалом» выглядит чертовски странно

Российский танк с «царь-мангалом» и минным тралом, ранее замеченный в зоне специальной военной операции (СВО), выглядит «чертовски странно». С такой оценкой выступил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

Автор обратил внимание на распространившееся в сети видео с танком Т-72, крыша, башня и бока которого практически полностью покрыты антидроновым козырьком. «Об этой модификации [антидроновой защиты] практически ничего не известно, но ясно то, что она покрывает почти весь танк и значительно ограничивает его ситуационную осведомленность, поле огня и мобильность», — пишет автор.

По его словам, нередко во время конфликтов появляются необычные идеи, некоторых из которых могут быть революционными, тогда как другие — полным провалом. «И да, многие из них могут быть чертовски странными», — уверяет автор.

В апреле Минобороны России сообщило, что специалисты системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил России оснастили защитой от дронов в зоне проведения СВО более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.07.2007
Оружие для камикадзе. Российская авиация не обеспечена дальнобойными высокоточными средствами поражения в обычном снаряжении
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
12.03.2007
Таинственное пятое поколение
30.01.2007
Армия Туркмении: 15 лет спустя
24.01.2007
В военно-техническом сотрудничестве с Индией Россия выступает за переход от простой торговли к совместному производству - Сергей Иванов
27.11.2006
ОТСТАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35