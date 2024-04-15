Европейские дипломаты в США пытаются подобраться к союзникам Трампа за информацией (CNN, США)

CNN: Европа боится победы Трампа из-за его планов по Украине и НАТО

ЕС готовится к потенциальному возвращению Трампа в Белый дом. Европейские дипломаты в Вашингтоне лихорадочно устанавливают контакты с теми, у кого есть информация о намерениях экс-президента, сообщает CNN. Брюссель смертельно боится его планов в отношении НАТО и Украины.

Европейские дипломаты в Вашингтоне лихорадочно работают над организацией встреч с союзниками бывшего президента Дональда Трампа, готовясь к его потенциальному возвращению в Белый дом, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией. На личных встречах в частных клубах, отелях, посольствах и аналитических центрах в американской столице дипломаты задают вопросы о политических намерениях Трампа и его возможной команде, а затем отправляют депеши в европейские столицы, где чиновники жаждут хоть какой-то информации. Они работают над созданием "направляющих рельсов" для НАТО и стремятся обеспечить длительную поддержку Украины в конфликте с Россией.

Пока послы и дипломаты наперебой устанавливают контакты с теми, кто может обладать информацией о планах экс-президента, по посольствам распространяются неофициальные списки ряда бывших высокопоставленных чиновников администрации Трампа. В них фигурируют бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe), госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo), советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен (Robert O’Brien) и Кит Келлог (Keith Kellogg), главный советник по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса (Mike Pence). По словам двух источников, эти встречи не всегда приятны и порой эмоциональны, но в большинстве случаев дипломаты просто внимательно слушают. Тем не менее за такими собраниями охотятся, а некоторым дипломатам организовывать их проще, чем другим.

По словам нескольких дипломатов, послам более крупных стран и тем, кто уже несколько лет находится в Вашингтоне, к кругу Трампа подобраться легче, чем послам небольших государств и тем, кто только приехал. Активность в преддверии ноябрьских президентских выборов резко контрастирует с ситуацией накануне голосования 2016 года, когда большинство дипломатов полагали, что победит Хиллари Клинтон, и не утруждали себя контактами с соратниками Трампа и республиканскими внешнеполитическими кругами. Теперь они усвоили главный урок.

"Мы не так уж и нервничаем, потому что знаем, что в случае с Трампом все дело в отношениях, — заявил один опытный европейский дипломат, который находится в Вашингтоне со времен его прошлого срока. — Мы над ними работаем и сообщаем в столицу, что аппарату премьер-министра нужно с самого начала установить с Трампом личный контакт".

Неясно, какое влияние некоторые из этих контактов имеют на экс-президента и его предвыборный штаб, но, как сообщают источники, в некоторых случаях дипломаты, пытаясь добиться некоего подобия понимания, раскидывают широкие сети. Они "обхаживают" республиканские аналитические центры и добиваются встреч с бывшими членами администрации Трампа. Старший советник экс-президента заявил, что никаких встреч по указанию предвыборного штаба не проводилось.

Континентальный взгляд

В Европе же чиновники НАТО и ЕС работают над тем, чтобы укрепить поддержку Украины. Делается это на случай прихода к власти администрации Трампа, которая почти наверняка не станет столь яро помогать раздираемой конфликтом стране. По информации источников, эти усилия рассматриваются уже давно, но рост рейтинга Трампа и победа на республиканских праймериз придали им новый импульс. Главной задачей является создать фонд НАТО с бюджетом в сто миллиардов долларов, который будет предназначен для финансирования Украины в следующие пять лет. Члены альянса будут выделять эти средства, чтобы укрепить базу поддержки перед потенциальным вторым сроком Трампа.

"Это задел на будущее", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с ходом дискуссий, пояснив, что рассматриваемые изменения заставят отдельных членов НАТО столь же быстро изменить и сорвать текущую поддержку Украины, особенно учитывая ожидания прихода в Белый дом Трампа.

В Брюсселе чиновники ЕС заняты изучением способов использования в интересах Киева активов ЦБ России на 300 миллиардов долларов, которые Запад заморозил в начале российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. Этот шаг потребует от ЕС соглашения относительно использования этих средств Украиной, будь то на военные нужды или восстановление. Ранее в этом году ЕС принял одобренный американскими чиновниками закон, предусматривающий резервирование непредвиденных прибылей из фондов российского ЦБ.

Еще одним признаком растущего желания стран НАТО вклиниться в орбиту Трампа стала встреча с ним министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в клубе Мар-а-Лаго. Поездка Кэмерона в Южную Флориду состоялась в тот момент, когда бывший премьер-министр отправился в Вашингтон на встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Представитель британского правительства назвал это "стандартной практикой" взаимодействия между министрами и оппозиционными кандидатами стран-партнеров.

Встреча была организована после соответствующего обращения правительства Великобритании к предвыборному штабу Трампа, сообщили источники, знакомые с планированием. Согласно отчету американской стороны, во время совместного ужина мужчины обсудили расходы НАТО на оборону, предстоящие выборы в США и Великобритании, Брексит и "прекращение смертей на Украине". Кэмерон отказался вдаваться в подробности встречи, но сообщил журналистам, что не перестает страстно убеждать всех собеседников в том, что поддержка Украины — это "инвестиция в безопасность США", полезная для американских граждан с точки зрения рабочих мест.

Обхаживая республиканцев

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Вашингтон и выступил с речью о будущем НАТО в фонде "Наследие", консервативном аналитическом центре и бастионе воцарившейся в Вашингтоне республиканской внешней политики. Команда Столтенберга выбрала это место в попытке установить контакт с республиканцами, учитывая вероятность ноябрьской победы Трампа и на фоне опасений относительно его приверженности идеям НАТО, объяснили источники, знакомые с планированием. По их словам, речь, в которой подчеркивалась коллективная сила НАТО в преддверии ее 75-летия, приняли хорошо.

"Логика выбора “Наследия” от нас не ускользнула", — заявила Виктория Коутс (Victoria Coates), заместитель советника по нацбезопасности бывшего президента Трампа, а ныне вице-президент аналитического центра. Столтенберг привел аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины, но при этом отметил понимание необходимости США срочно решить приграничную проблему. "Он никого не обвиняет в том, что эту проблему ставят выше украинской", — сказала Коутс в контексте размышлений о том, как речь Столтенберга не обошла стороной главный приоритет республиканцев.

Менее чем через две недели Трамп показал клыки и заявил на политическом митинге, что позволит русским "делать все, что они, черт возьми, захотят" с любой из стран НАТО, которая не вносит посильный вклад в оборону альянса. По словам дипломатов, знакомых с ситуацией, это заявление чертовски испугало государства-члены. Они прекрасно понимают, что Трамп будет настаивать на выполнении каждой из них обязательств в размере 2% от ВНП, но услышать о столь радикальных последствиях было тревожно, ведь это фактически саботирует Пятую статью устава блока.

Комментарий привел европейских дипломатов в бешенство, и они никак не могли понять, что именно Трамп имел в виду. "Мы получаем много звонков от послов и знаем, чего они хотят. Они тянут из нас информацию и пытаются выяснить, что произойдет в случае возвращения Трампа [в Белый дом]", — сказал один из бывших чиновников администрации бывшего президента, который провел около 30 встреч с европейскими дипломатами в Вашингтоне.

Типичные вашингтонские "светские забавы" по установлению связей с власть имущими распространяются и на иностранных дипломатов, которые в ряде случаев жаждут установить хоть какие-то связи с бывшим президентом-республиканцем. "Спрос зашкаливает. Народ пасется по всему республиканскому пространству, пытаясь выяснить, что происходит", — сказал вице-президент фонда "Наследие" Джеймс Карафано (James Carafano).

"Случайные вспышки гнева"

Некоторым дипломатам на встречах велели не воспринимать Трампа буквально после комментариев о НАТО. "Это всего лишь предвыборная риторика, а не реальная точка зрения", — утверждает один европейский дипломат.

Достижение целевого показателя расходов в 2% не подлежит обсуждению, и кое-кому даже адресовали резкое предупреждение на этот счет. "Если они обеспокоены тем, как на них отреагирует президент Трамп, у них есть возможность предпринять определенные шаги, — сказала Коутс. — На этой планете нет никого, кто мог бы сказать им: “Не беспокойтесь, я уговорю Трампа не выходить из НАТО. И не нужно переживать из-за 2%”. Все, кто так говорит, лгут".

В ходе этих разговоров многие европейские послы узнали, что Трамп рассмотрит возможность создания двухуровневой структуры НАТО. На второй уровень попадут страны, которые не вносят 2% на оборонные нужды, и на них перестанет распространяться Пятая статья Устава НАТО, гарантирующая защиту всякому члену в случае нападения. "Он постоянно говорит о финансовом кризисе НАТО, — сказал второй бывший чиновник Трампа. — Он сохранит серьезное отношение к этому вопросу, и мы стараемся до всех этот факт донести".

Пока Республиканская партия никак не определится с финансированием Украины, европейские дипломаты в округе Колумбия внимательно наблюдают за пятничной встречей Трампа со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Но европейских дипломатов беспокоит не только НАТО. Трамп, как известно, любит рубить с плеча и испытывает "случайные вспышки гнева", объяснил один из послов, сославшись на обеспокоенность по поводу непредсказуемых действий бывшего президента.

"Речь скорее об общем, а не конкретном: что-то может пойти не так всего лишь из-за одного решения — необдуманного, без достаточной информации и оценки возможных последствий второго или третьего порядка", — подчеркнул один высокопоставленный европейский дипломат, отметив, что во время первого срока Трамп регулярно занимался политикой в соцсетях.

Отвечая на вопрос о непредсказуемом характере Трампа, один из бывших чиновников его команды объяснил, что за всяким решением следует целый процесс его реализации. Посольства в Вашингтоне в курсе, что, когда у Трампа появляется некая обозначенная цель, кабинет начинает работу над его максимально эффективным достижением. Как сообщают источники, некоторым иностранным дипломатам в Вашингтоне сообщили, что план Трампа по прекращению боевых действий на Украине начнется с того, что стороны сядут и поговорят, а уже затем речь пойдет о соглашении по прекращению огня.

Если Трамп победит на выборах, то, скорее всего, уже на следующий день после избрания или инаугурации он обратится к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы начать координацию переговоров, заявил знакомый с ситуацией человек. Трамп, скорее всего, станет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Европейцы обеспокоены тем, что, последовав за Трампом, они лишат Украину части территорий, но конечной целью будет прекращение смертей. "Если Украина хочет получать помощь и дальше, ей придется провести переговоры, как и России, если она не хочет, чтобы мы начали предоставлять Украине всеобъемлющую поддержку, — сказал этот человек. — Это не значит, что нужно поддаваться на уговоры Украины или давать Путину все, что он хочет".

Автор: Кайли Этвуд (Kylie Atwood)