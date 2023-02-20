Статья Херша доказала, что Европа находится в рабстве США

American Greatness: взрыв "Северных потоков" — призыв к Западу освободиться от власти США

"Наглая" диверсия США на "Северных потоках", которую разоблачил журналист Сеймур Херш, доказала, что Европа стала американским рабом, уверен автор статьи в American Greatness. ЕС должен "сбросить это ярмо", чтобы отстоять свои интересы и сотрудничать с любыми странами — включая Россию.

В чем более глубокий смысл американской диверсии на газопроводах "Северный поток"?

26 сентября 2022 года Джо Байден в одностороннем порядке объявил войну одновременно России и Германии. По крайней мере, это единственный логический вывод из утверждений лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, которые он сделал на прошлой неделе. Если они соответствуют действительности. Основываясь на информации анонимного источника в Белом доме, Херш заявляет, что Джо Байден в прошлом году приказал ВМС США установить дистанционно управляемые взрывные устройства на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море в обход конгресса.

Будь подводные газопроводы "Северный поток" полностью введены в эксплуатацию, они смогли бы обеспечить более трети потребностей ЕС в энергии за счет поставок дешевого российского природного газа из Арктики в сердце европейского континента. Таинственные взрывы, прогремевшие прошлой осенью на обоих трубопроводах, силой отрезали Германию от голубого топлива. Это тот исход, который на протяжении многих лет открыто поддерживали Соединенные Штаты. Пока Европа оставалась зависимой от природного газа из России, у крупных континентальных держав была веская причина сохранять относительно нормальные отношения с Кремлем. "Северный поток" был одним из самых мощных дипломатических козырей Путина в отношениях с с ЕС даже во время военной спецоперации на Украине.

Американский внешнеполитический истеблишмент хорошо понимал эту ситуацию. В феврале 2022 года, всего за несколько недель до начала СВО, Джо Байден сказал журналисту в Белом доме, что ввод российских войск на Украину "будет означать конец „Северных потоков“". Когда его спросили, как он этого добьется, Байден просто заявил, что "обещает", что трубопроводы больше не будет функционировать.

Херш утверждает, что Байден сдержал свое слово. ВМС США вместе со своими норвежскими союзниками смогли определить идеальные места для диверсии, а затем заложили там взрывчатку под прикрытием крупномасштабных морских учений НАТО летом 2022 года.

Западные журналисты сразу после взрывов развили спекуляции, что это была диверсия России. Согласно этой версии, она по неизвестным причинам разрушила свои трубопроводы. Это утверждение всегда казалось совершенно бессмысленным. Зачем Москве разрушать собственную инфраструктуру, когда она может легко перекрыть подачу природного газа по своему желанию, следуя стратегии "геополитической маневренности"?

У Соединенных Штатов, с другой стороны, были мотив, возможности и средства для осуществления саботажа. Байден и его приспешники открыто выражали недовольство существованием трубопровода. Сообщение Херша просто подтверждает то, что уже мог понять любой здравомыслящий наблюдатель: якобы "нейтральные" Соединенные Штаты начали экономически сокрушающую атаку против своего главного геополитического соперника и одновременно — против главного европейского союзника.

Абсолютная наглость диверсии просто поражает воображение. Если, что кажется вполне очевидным, Джо Байден сдержал свое слово и разрушил газопроводы "Северный поток", это делает абсолютно лживыми все высокомерные разговоры, ведущиеся на Западе о "защите демократии". Ни один американец не голосовал за конфликт с ядерной Россией. Конгресс не объявлял ей войну, как того требует Конституция. США также даже не пытались консультироваться со своими мнимыми союзниками из ЕС.

Германия, оказывается, не суверенная страна. Сеймур Херш утверждает, что Байден запугал канцлера Олафа Шольца, заставив его согласиться с разрушением "Северного потока". Ни один уважающий себя национальный лидер не мог бы принять такие условия. И уж точно не тот, кто так кичится своей приверженностью независимости и свободе действий.

На дне Балтики, среди обломков газопроводов "Северный поток", скрыта более глубокая правда. Не только Германия перестала быть суверенной державой. Фактически разбита вдребезги сама концепция независимого национального государства. Вся Европа — это американская сатрапия. Франция, Англия, Италия, Австрия, Люксембург, — они не существуют в действительности как независимые государственные образования. Они не являются самостоятельными ни в экономическом, ни в военном отношении. Без вмешательства извне они даже не могут обеспечить свои потребности в энергии.

Что касается Африки и Южной Америки, то в целом ситуация там немногим лучше. Готов ли кто-нибудь притворяться, что Нигерия или Перу являются независимыми странами, способными противостоять американскому нападению? В Азии государства Персидского залива — не более чем аванпосты, существование которых как-то санкционировано США. Разве существовал бы Бахрейн без Америки? Или Кувейт? На Дальнем Востоке Япония по-прежнему оккупирована американскими войсками. Индия сейчас не имеет значимого военного потенциала, достойного упоминания. Да и Китай стал "производственной столицей мира" из-за явного политического выбора, сделанного в свое время в Вашингтоне.

Все это не ново. Национальные государства умерли в 1945 году. Этому поспособствовал союз США, Великобритании и СССР середины ХХ века. Американские либералы и советские коммунисты в Тегеране, Ялте и Потсдаме шагали в ногу с будущим мирового порядка. Конечно, сохранялась напряженность, но ни у Франклина Рузвельта, ни у Иосифа Сталина не было сомнений в том, что послевоенный порядок будет в основе своей левым.

И либералы, и коммунисты согласились, что высшей человеческой целью является удовлетворение материальных потребностей человека (наполнение его желудка) и возвышение угнетенных. Для коммунистов такой мир возник бы с глобальной революцией пролетариата. Либералы, с другой стороны, думали, что это может произойти путем экспорта ресторанов McDonald’s, синих джинсов и рэп-музыки в глобальном масштабе.

В наше время даже это различие исчезло. Американские левые теперь открыто призывают "маргинализованных" и "угнетенных" дать отпор "системному расизму" в глобальном масштабе. Над посольствами США по всей планете развеваются "флаги гордости" ЛГБТ и вывешиваются плакаты Black Lives Matter. Экономический пролетариат при коммунизме превратился в расовый пролетариат при либерализме.

Современное американское государство, как и Советский Союз, занимается широко распространенной цензурой, слежкой и централизованным экономическим планированием. Карантин, введенный из-за COVID, показал, что призывы к свободе на Западе — сплошной фарс. В случае чрезвычайного положения наши правители отнимут у нас все наши права, которые только захотят.

Национальное государство по определению опирается на такую предпосылку, как фундаментальное равенство между странами. В Декларации независимости, например, утверждается, что "государства на земле" существуют в "самостоятельном и равном статусе".

Более того, в документе говорится, что "свободные и независимые государства" имеют "полное право объявлять войны, заключать мир, создавать союзы, вести торговлю", а также многие другие полномочия.

Но это был старый порядок. Его больше не существует. Россия в глазах администрации США не имеет права "вести военные действия" против Украины. Берлин не имеет права "вести торговлю" природным газом с Москвой. В видении современных либералов есть агрессоры (плохие парни) и жертвы агрессии (хорошие парни).

В своем понимании внешней политики, не сильно отличающемся от сериалов-фильмов-комиксов с супергероями Marvel, Соединенные Штаты всегда являются героями. А злодеи — это те, кто выходят за рамки "либеральной демократии", под которой понимаются незыблемость прав ЛГБТ, феминизм, антирасизм, а теперь еще и трансгендеризм. Россия — не суверенная держава, а "государство-агрессор". <...> В этой великой космической битве между добром и злом у Вашингтона нет возможности просто оставаться в стороне.

Разрушение концепции национального государства означало смерть нейтралитета, старых законов войны и различий между гражданскими лицами и солдатами. Во время Второй мировой войны американские бомбардировщики обстреливали города, полные женщин и детей, обычным и атомным оружием во имя победы над тиранией. Советская Красная Армия, со своей стороны, тоже совершала жестокости в Восточной Европе, продвигаясь в самое сердце западной цивилизации. Рузвельт отправил в лагеря десятки тысяч американцев японского происхождения. Сталин убил 10 миллионов своих граждан заморив их голодом и принудительным трудом.

Сегодня транснациональная правящая "элита" с центром в Вашингтоне, округ Колумбия, осуществляет "квазипланетарное" правление во имя "прав человека". Но такое устройство мира ни в коем случае нельзя называть "американским". Обычные избиратели из среднего класса в центре США не имеют никакого права голоса в определении целей и методов этой системы. Однако, разумеется, именно американцы должны платить своей кровью и деньгами, чтобы сохранить ее.

Но в этой системе появляются трещины. Несмотря на попытки Запада разрушить российскую экономику — шаг, который в случае успеха привел бы к массовым убийствам мирных жителей, — Путин остается у власти. Несмотря на все усилия однопартийного вашингтонского режима, Дональду Трампу удалось достичь президентских высот в 2016 году, нарушив при этом внешнеполитический консенсус американского истеблишмента в отношении иммиграции, торговли и войны. Поражение в Афганистане в 2021 году показало, насколько на самом деле ограниченной является американская военная мощь.

Взрыв "Северного потока" демонстрирует исключительную наглость американской правящей элиты. Но это также и очень громкий призыв ко всем, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать: мир, в котором доминирует Вашингтон, — это мир без свободы и реальной политической жизни. Европа никогда больше не станет сердцем культуры и цивилизации, пока она остается в рабстве у США. Покуда это ярмо не будет сброшено, Европа будет всего лишь тематическим парком средневековой истории. Ее церкви останутся пустыми, ее армии — смехотворными, а ее люди морально и духовно деградируют. Американцы за пределами священных чертогов финансовой и политической власти Нью-Йорка, Вашингтона и Кремниевой долины живут-то в целом немногим лучше европейцев.

Для тех, кто мечтает о лучшем мире, путь совершенно ясен: послевоенный международный порядок должен умереть. Только после его падения люди с высокими идеалами могут начать процесс создания нового, более свободного и более благородного мирового порядка.

Автор: Джосайя Липпинкотт (Josiah Lippincott) — докторант и бывший офицер морской пехоты США. Его забанили в Твиттере за критику режима Байдена.

Комментарии читателей:

widhalm19

Человек должен быть полностью безмозглым, чтобы не понять, что американские неоконсерваторы и американский военно-промышленный комплекс подорвали "Северные потоки". Толстуха Нуланд, клоун Блинкен и Джо "Два пальца" Байден заявили, что "ради всего святого" собираются положить конец этим газопроводам. Когда же США осознают тот простой факт, что американская "корпоратократия" в составе неоконсерваторов и военно-промышленного комплекса действуют против интересов страны и только усиливают наш внутренний авторитаризм?

bigrobtheactor в ответ widhalm19

А еще со всем согласный "Человек-Да", то есть министр обороны Ллойд Остин, а также советник президента Джейк "Змея" Салливан и Билл "Главный шпион" Бёрнс!

Kirk McDonald

Отличная статья! Я уверен, что Рузвельт все-таки заигрывал с Советами и любил их. Он делал это ради Америки. Свидетельства есть в четырех отличных книгах. А вот сегодняшняя наша элита все делает во вред Америке. Она втягивает нас в третью мировую войну!

Ha Go

Интересно, как в связи с этой американской диверсией чувствует себя немецкий канцлер Шольц? Вот у кого надо бы взять подробное интервью!

Robert McNamara

Байден и его дегенераты всеми силами втягивают нас в конфликт. Скоро дойдет до мобилизации! Всем работающим американцам-"реднекам": НЕ ИДИТЕ! Если правительство вас все же достанет, БЕГИТЕ от ваших офицеров. Не участвуйте в очередной незаконной военной авантюре Соединенных Штатов. Мафиози Джон Готти и Аль Капоне были гораздо более честными и доброжелательными лидерами, чем наш Байден "ХО БИ ДИН".

Matthew K

Я не поддерживаю и не защищаю Байдена ни по одному вопросу, кроме Украины. Зеленскому не нужны "апологеты", потому что не он развязал империалистический военный конфликт ради тоталитарного завоевания.

Lucien Midnight в ответ Matthew K

"Развязал империалистический военный конфликт ради тоталитарного завоевания".

Ха-ха-ха! "Пятерка" вам за такую прекрасную демонстрацию того, как поглощать и извергать обратно украинскую пропаганду, Мэтью! Какое чудо логики!

К черту этих русскоязычных на Донбассе, правда, Мэтью?! Те украинские нацисты, которых мы привели незаконно к власти в стране в 2014 году, были правы, что бомбили Донбасс, пока этот "противный старый Путин" не пришел и не прекратил этот ужас своим империалистическим завоеванием?! Ха-ха! Хо-хо! Хи-хи!

MikeR

Посмотрите честно: Россия спокойно демонстрирует всем, что она достаточно сильная суверенная нация, что она может дать отпор мечтам США о "глобальной гегемонии" и победить. Она также демонстрирует, что и "Запад™", и НАТО — это на самом деле "бумажный тигр". Боеприпасы у США и Европы заканчиваются после всего лишь одного года не такого уж и масштабного военного конфликта, в котором хваленое "оружие Тома Свифта" не выигрывает обычные наземные бои и не смогло обеспечить победу Украине и Западу.

Россия формулирует совсем другое видение будущего, чем Запад, и люди внимательно прислушиваются к нему.

Проще говоря, "США больше не супергерой Рокки Бальбоа в исполнении Сталлоне из боевиков-комиксов". Остальной мир не будет продолжать слепо следовать за ними так, как он это делал восемьдесят лет назад. США больше не в силах привести планету к новой "войне за демократию", потому что мир видит, что это будет служить только трусливым интересам Америки, а не их собственным. США (моя страна...) теперь не считаются "настоящим другом" ни для кого. И кто может серьезно с этим поспорить? Что же мы наделали со своим государством?

Reasonably unreasonable

России не было никакого смысла взрывать собственные трубопроводы, которые они УЖЕ и так ОТКЛЮЧИЛИ. 100% это сделал Байден!

Cool Cat

В свое время наши мейнстримовские СМИ наводнили медиа-пространство фейк-новостями о том, что, мол, Трамп ведет нас к третьей мировой войне. И вот теперь это явно и открыто делает Дементный Джо Байден. Но наша пресса молчит как рыба об лед и игнорирует это.

sentientsheep

В Америке нет абсолютно никаких причин, по которым энергия не может быть дешевой и доступной людям. Дешевая обильная энергия означает СВОБОДУ ДЛЯ НАРОДА, а демократы не хотят этого.

Темные дни еще впереди, ребята. Приготовьтесь!

Lydia

Главный наш враг — это мы сами.

Я не сомневаюсь, что "Северные потоки" уничтожил байденовский режим. Они едва могут сдерживать свое ликование. Это был акт войны и акт тирании. Предыдущие президенты пытались предупредить нас, что американский ВПК выходит из-под контроля (Эйзенхауэр, Джон Кеннеди), а Трамп раскрыл сговор четвертой власти, нацеленный на поддержку и сокрытие коррупции в правительстве.

Это не тот "Сияющий град на холме", которым нас приучили восхищаться. Это Америка "красной речи" Байдена с ее адской подоплекой, произнесенной перед Индепенденс-холлом. Он превознес США, залитые кровью, и правительство, готовое опорочить собственный народ. В этой речи изображена нация, погрузившаяся во тьму, с режимом, не боящимся начать ядерный конфликт.

Они не только говорят, кто они, они показывают нам, кто они на самом деле. Жизни американцев для нашей элиты так же не важны, как и жизни украинских мужчин, женщин и детей. Они финансируют биолаборатории, заставляют внедрять экспериментальные лекарства и наводняют нашу страну нелегалами со всего мира.

Мы притворяемся, что все это нормально, что этот режим просто некомпетентен и ошибочен. Это ни то, ни другое. Каждое действие нашего режима было преднамеренным и прикрывалось коррумпированной прессой, чтобы держать американских людей как можно в большей темноте касательно этой безумной и аморальной власти. Путь к лучшему миру — это избавление от тех злых людей, которые ищут разрушения и войны, а не мира и процветания для своего народа.