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Военное обозрение

Командующий войсками ПВО ВКС РФ: Основной прикрывающей гражданские объекты системой ПВО является ЗРПК «Панцирь»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска ПВО используют для прикрытия гражданских объектов от атак украинских беспилотников зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Семенов.

Генерал-лейтенант отметил, что после начала спецоперации на Украине и первых попыток Киева нанести удары по гражданским объектам на российской территории, была проделана большая работа по усилению ПВО и ПРО. На сегодняшний день более 50 ЗПРК прикрывают промышленные и не только объекты. Кроме того, применяются и переносные зенитные комплексы, а также комплексы РЭБ.

Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин "Панцирь", а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные ЗРК, различные средства РЭБ, развернуто большое количество постов визуального наблюдения

- рассказал Семенов в интервью газете "Красная звезда".

Ранее в Ростехе сообщили, что приняли решение прикрыть объекты топливно-энергетического комплекса России с помощью комплексов РЭБ, поскольку не всегда зенитные средства справляются с угрозой. Какие именно будут использованы системы не уточняется.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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