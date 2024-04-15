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Военное обозрение

Посол России в Хартуме: Судан рассчитывает на появление в стране постоянного пункта МТО российского флота

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Источник изображения: topwar.ru

Вопрос создания в Судане постоянного пункта материально-технического обеспечения ВМФ России с повестки дня не снят, военные власти этой страны по-прежнему рассчитывают реализовать проект. Об этом заявил посол России в Хартуме Андрей Черновол.

На сегодняшний день суданские власти не разорвали межправительственное соглашение о создании пункта МТО российского флота в Порт-Судане, но они не могут завершить процедуру ратификации документа. В Судане идет война, поэтому нет соответствующего органа законодательной власти, который мог бы рассмотреть соглашение и утвердить его.

Повторю, что есть подписанное межгосударственное соглашение 2020 года о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Вопрос лишь в завершении суданскими друзьями процедуры его ратификации. Принципиальный настрой на движение вперед по данному направлению неоднократно публично подтверждался, в том числе местным военным руководством

- приводит ТАСС слова Черновола.

Впервые разговоры о возможном строительстве базы МТО на побережье Красного моря пошли еще в 2021 году. Потом был этап переговоров, окончательное разрешение было получено в начале 2023 года. Соглашение ратифицировано российской стороной, но не суданской, поскольку просто некем. Как только это произойдет, Россия сможет приступить к строительству.

Новая база позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Согласно договору, в пункте МТО одновременно могут находиться не более четырех кораблей ВМФ РФ, в том числе атомных. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.

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Страны
Россия
Судан
Проекты
2020-й год
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