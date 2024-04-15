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Военное обозрение

«Ничего своего у Украины давно нет»: В МО РФ критически оценили шансы Киева на новое контрнаступление

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Источник изображения: topwar.ru

Новое контрнаступление ВСУ, про которое Зеленский рассказывает западной прессе, обернется полной катастрофой для Украины. Да и нечем сейчас наступать Киеву, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

Украинской армии практически нечем воевать, своего у Киева ничего не осталось, а Запад может остаться вообще "без штанов", пытаясь и дальше содержать киевскую хунту. Сейчас Зеленский пытается новым законом о тотальной мобилизации загнать в армию сотни тысяч украинских мужчин и женщин, полностью возложив на Запад обязанность их вооружения. Но одним пушечным мясом ситуацию не исправить.

Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола

- отметил источник.

Новое контрнаступление приведет к окончательной катастрофе на Украине и полному разгрому ВСУ, поскольку по сравнению с прошлым годом украинская армия стала гораздо слабее. В 2023 году ВСУ долго готовились к наступлению, но все равно проиграли, потеряв 166 тысяч человек убитыми и ранеными, 789 танков, 2,4 тысячи различных бронемашин и 132 самолета. Больше таких сил Киеву не собрать, даже с помощью Запада.

Напомним, что Зеленский накануне в интервью западной прессе заявил, что у Киева якобы уже имеется план нового контрнаступления, которое непременно "будет успешным". Однако, как считают эксперты, это заявление является всего лишь попыткой снова обратить внимание на Украину. Даже на Западе уже заявляют, что в военном отношении Киеву ничего не светит.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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