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Ростех

Академия Ростеха создала отечественный аналог ушедшей из России шведской IT-платформы для конференций

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Входящая в состав Госкорпорации Ростех Корпоративная сетевая академия разработала многофункциональный сервис для проведения деловых и образовательных мероприятий Meanchart. С помощью сервиса можно получать оперативную обратную связь от аудитории, проводить опросы, тесты, голосования в режиме реального времени. Отечественная разработка заместила ушедшую из России зарубежную платформу со схожим функционалом.

До введения санкций одной из самых популярных интерактивных платформ для взаимодействия с аудиторией была шведская Mentimeter, но доступ к ней с территории Российской Федерации в настоящее время закрыт. Полноценной заменой импортной платформы стала российская Meanchart, которую разработали специалисты Академии Ростеха.

Функционал платформы Meanchart позволяет создавать опросы, голосования, викторины, презентации, которые максимально вовлекают слушателей в диалог с докладчиком или педагогом. Работать с платформой можно через смартфоны, планшеты или компьютеры.

Сервис отличается простотой использования. Спикеру доступны любые инструменты для диалога со слушателями в удобном онлайн-редакторе, работа с ним не требует специальных навыков или знаний. Ответы отображаются мгновенно, аудитория сразу видит результаты и может немедленно на них реагировать.

«Деловые встречи, презентации, конференции, проведение пленарных заседаний и крупных форумов – неотъемлемая часть бизнеса такой крупной компании, как Ростех. Появление отечественной интерактивной платформы решает сразу несколько задач. Во-первых, гарантирует высокое качество проведения образовательных и деловых мероприятий за счет активного вовлечения аудитории. Во-вторых, снимает вопрос зависимости от импортных сервисов для сбора данных. Она обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных участников и безопасность аналитических данных за счет возможности локализации платформы внутри IT-инфраструктуры организации», – сказал директор по цифровым технологиям Корпоративной сетевой академии Артем Олейник.

Одна из важных функций Meanchart – возможность по итогам мероприятия получить подробный отчет об участии и ответах слушателей. Это позволяет анализировать эффективность проведенного мероприятия, оценить степень понимания материала аудиторией и использовать полученные данные в дальнейшей методической и управленческой работе, а также для улучшений бизнес-процессов. Разработка специалистов Академии Ростеха уже запущена в эксплуатацию.

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Россия
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