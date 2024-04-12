Корабли Балтфлота артиллерией поразили учебные мишени-корабли и воздушные цели на Балтике

В учениях задействовали корветы "Бойкий", "Стойкий" и "Сообразительный", а также сторожевой корабль "Неустрашимый"

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, на учениях в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота.

"Стрельбы проводились экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Стрельбы выполнялись по морским щитам и специальным осветительным снарядам", - говорится в сообщении. Помимо артиллерийских стрельб, были отработаны также электронные ракетные пуски по морским и береговым целям.

В маневрах приняли участие корветы "Бойкий", "Стойкий" и "Сообразительный", а также сторожевой корабль "Неустрашимый".

При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчетами ракетно-артиллерийских боевых частей отработали тактику отражения ударов управляемым оружием. Были выполнены постановки ложных целей комплексами пассивных помех ближнего рубежа.

Помимо стрельб, экипажи отработали элементы организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток.

В ближайшее время боевые корабли Балтийского флота проведут очередной комплекс артиллерийских, а также зенитно-ракетных стрельб по целям в виде морских щитов, отметила пресс-служба.

"Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" - корветы проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.