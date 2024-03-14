Группа кораблей Балтийского флота на учениях совместно "уничтожила" подводную лодку

Субмарину "противника" условно уничтожили торпедным вооружением кораблей

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Экипажи корветов "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", а также сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый" во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 морской авиации флота на учениях в акватории Балтийского моря отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"По легенде учения, в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находится подводная лодка "противника", экипажу которой поставлена задача - уничтожить корабли группировки", - говорится в сообщении.

Роль субмарины "неприятеля" выполняла дизель-электрическая подводная лодка класса "Варшавянка" - одна из самых бесшумных подводных лодок.

"Для оперативного решения поставленной задачи в указанный квадрат моря были направлены корабли и противолодочные вертолеты морской авиации флота. Вертолетчики, используя гидроакустические средства противолодочного обнаружения, выявили цель и передали координаты подводной лодки экипажам кораблей Балтийского флота", - отметили в пресс-службе.

Субмарина "противника" была условно уничтожена торпедным вооружением кораблей, добавили военные.

"Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" - корветы проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.