Войти
ТАСС

Корабли Балтфлота выполнили одновременно электронные ракетные пуски комплексом "Уран"

949
0
0
Гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380
Гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Стрельбы проводились в полигонах вблизи побережья Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Экипажи трех корветов Балтийского флота в рамках тактических учений в акватории Балтийского моря выполнили одновременно электронные ракетные пуски по авианосной группе "противника" с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Уран", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учений корабельная поисково-ударная группа в составе корветов "Стойкий", "Сообразительный" и "Бойкий", а также сторожевого корабля "Неустрашимый" в морских полигонах Балтийского флота провела комплекс стрельб из корабельных артиллерийских установок по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Также экипажи корветов выполнили электронные ракетные пуски по авианосной группе условного противника. Ракетная стрельба надводными кораблями выполнялась одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Уран".

"В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - подчеркнули в пресс-службе. Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота - вблизи побережья Калининградской области.

"Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" - корветы проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
11540 Ястреб
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Похожие новости
14.03.2024
Группа кораблей Балтийского флота на учениях совместно "уничтожила" подводную лодку
13.03.2024
Экипаж "Неустрашимого" выполнил стрельбы "Кинжалами" на Балтике
06.03.2014
Корвет «Стойкий» завершает заводские ходовые испытания в Балтийском море
07.02.2014
Корвет «Стойкий» приступил ко второму этапу заводских испытаний
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
25.05.2009
Пять кораблей представит Балтийский флот на Международном военно-морском салоне в Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения