Корабли Балтфлота выполнили одновременно электронные ракетные пуски комплексом "Уран"

Стрельбы проводились в полигонах вблизи побережья Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Экипажи трех корветов Балтийского флота в рамках тактических учений в акватории Балтийского моря выполнили одновременно электронные ракетные пуски по авианосной группе "противника" с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Уран", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учений корабельная поисково-ударная группа в составе корветов "Стойкий", "Сообразительный" и "Бойкий", а также сторожевого корабля "Неустрашимый" в морских полигонах Балтийского флота провела комплекс стрельб из корабельных артиллерийских установок по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Также экипажи корветов выполнили электронные ракетные пуски по авианосной группе условного противника. Ракетная стрельба надводными кораблями выполнялась одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Уран".

"В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - подчеркнули в пресс-службе. Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота - вблизи побережья Калининградской области.

"Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" - корветы проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.