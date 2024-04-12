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Названы преимущества помощника российского «Ланцета»

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Боец ВС РФ Длинный назвал дрон Zala неуязвимым для радиоэлектронной борьбы

Разведывательный беспилотник Zala, который находит цели для дрона-камикадзе «Ланцет», практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Преимущества помощника «Ланцета» назвал боец с позывным Длинный в беседе с «Известиями».

«Это разведчик Zala, который сопровождает "Ланцеты". Он находит точку, находит технику либо живую силу, захватывает координаты, отправляет на "Ланцет", корректирует его, и происходит поражение. Он может работать и один, как разведчик. Его можно сутками гонять, по эксплуатации он вообще неприхотливый», — сказал он.

Длинный, который работает с этими дронами уже полтора года, сообщил, что при воздействии средств РЭБ у оператора есть возможность увести аппарат в безопасном направлении. Зенитные пулеметы также не представляют угрозы для разведывательного дрона.

Оператор беспилотника добавил, что дрон Zala получил хорошую камеру, которая позволяет рассмотреть номерной знак автомобиля с расстояния до километра. Тип бронетехники можно определить с расстояния до пяти километров.

В марте стало известно, что количество известных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине достигло 1,3 тысячи.

В декабре компания Zala Aero представила новый дрон-камикадзе ближнего радиуса действия «Изделие 55». Аппарат с X-образным крылом получил четыре двигателя.

ЖЗЛ

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