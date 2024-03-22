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Количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Lostarmour: количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300

Количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне Специальной военной операции (СВО) на Украина достигло 1,3 тысячи. Статистику приводит портал Lostarmour.

Уточняется, что с помощью видео можно подтвердить уничтожение 394 целей, среди которых танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетранспортеры, легкая бронетехника и спецтехника, самолет, живая сила противника. Количество поврежденных целей составляет 695.

Наибольшее число записей с использованием «Ланцета» — 162 — приходится на февраль этого года.

В конце февраля сообщалось, что при помощи «Ланцета» удалось уничтожить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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