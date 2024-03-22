Lostarmour: количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300

Количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне Специальной военной операции (СВО) на Украина достигло 1,3 тысячи. Статистику приводит портал Lostarmour.

Уточняется, что с помощью видео можно подтвердить уничтожение 394 целей, среди которых танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетранспортеры, легкая бронетехника и спецтехника, самолет, живая сила противника. Количество поврежденных целей составляет 695.

Наибольшее число записей с использованием «Ланцета» — 162 — приходится на февраль этого года.

В конце февраля сообщалось, что при помощи «Ланцета» удалось уничтожить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).