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Известия.ru

«Важны и тактика, и налёт. Иначе с «Ланцетом» не справиться»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Многочисленные кадры уничтожения украинской техники, снятые беспилотником-камикадзе «Ланцет», сделали его одним из самых известных видов вооружения, применяемых в ходе СВО. Сами БПЛА получили неофициальное прозвище «Икс» — из-за характерной х-образной формы крыла. А расчеты «Ланцетов» стали называть иксоводами. Корреспондент «Известий» побывал на позициях операторов этих дронов и увидел, как они находят и поражают цели.

Многочисленные кадры уничтожения украинской техники, снятые беспилотником-камикадзе «Ланцет», сделали его одним из самых известных видов вооружения, применяемых в ходе СВО. Сами БПЛА получили неофициальное прозвище «Икс» — из-за характерной х-образной формы крыла. А расчеты «Ланцетов» стали называть иксоводами. Корреспондент «Известий» побывал на позициях операторов этих дронов и увидел, как они находят и поражают цели.

В связке с разведчиком

«Ланцет» — это целый комплекс, включающий в себя разведывательный БПЛА Zala, пусковую установку, системы управления и сам дрон-камикадзе.

Расчет действует быстро и слаженно. Особенность крупных дронов, в том, что их невозможно запускать из укрытия: им требуется открытое пространство, которое невозможно полностью замаскировать. То есть люди, хоть и короткое время, находятся вне укрытий. А значит, лучшей защитой для личного состава становится быстрота работы, навыки и опыт.

Пока один из бойцов разворачивает пневматическую катапульту и готовит ее к работе, второй собирает первый беспилотник.

— Это разведчик Zala, который сопровождает «Ланцеты». Он находит точку, находит технику либо живую силу, захватывает координаты, отправляет на «Ланцет», корректирует его, и происходит поражение. Он может работать и один, как разведчик. Его можно сутками гонять, по эксплуатации он вообще неприхотливый, — рассказывает занимающийся подготовкой к вылету разведывательного дрона боец с позывным Длинный.

Инфографика

Источник изображения: iz.ru


Опытный специалист, который работает с этим типом аппаратов уже полтора года, рассказывает, что разведчик Zala практически неуязвим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В крайнем случае у оператора всегда есть возможность увести машину в безопасном направлении. Легкие средства поражения, такие как пулеметы, также не представляют угрозы для разведчика. За всё время работы на донецком направлении военнослужащие, с которыми мы общаемся, не видели примеров успешного ведения зенитного огня по БПЛА-разведчикам, которыми оснащены комплексы «Ланцет».

— Камера у него отличная, с километра можно увидеть номера автомобиля. А с пяти километров разобрать тип бронетехники. Широкие возможности применения у него и в разных погодных условиях, — отмечает Длинный.

Беспилотник готов к взлету, и Длинный ожидает сигнала о том, что у оператора установлена связь с аппаратом. Боец рассказывает, что, несмотря на зачастую сложные погодные условия, действия РЭБ и ПВО врага и другие факторы, у их группы 95% успешных вылетов. Это очень высокий показатель, ведь каждый разведывательный вылет и каждый пиксель информации сберегает жизни бойцов, которым в противном случае приходилось бы вести разведку другими, более опасными и менее эффективными способами.

— К примеру, если противник начинает свое наступление там, где его не видят небольшие коптеры, наш разведывательный БПЛА самолетного типа видит все действия врага заблаговременно и предупреждает через средства связи войска. Это приносит свои плоды, — объясняет Длинный.

Цель поражена

Как только получена соответствующая команда, сам запуск занимает секунды, и есть возможность всем отправиться в укрытие в посадке. Там уже в паре работают операторы. Они удобно устраиваются на «рабочих местах», развернув свои компьютеры на транспортном кейсе одного из беспилотников. Они управляют БПЛА-разведчиком и вторым БПЛА — камикадзе.

— Важны и тактические навыки, и часы налета. Иначе с «Ланцетом» не справиться. Если обычного человека взять и посадить за пульт, и надеяться, что он сразу сможет управлять, — такого не будет. Учиться было тяжеловато, но справились, — объясняет оператор с позывным Танцор, разрушая кажущееся сходство антуража с привычным всем игровым компьютером.

Чтобы сохранить дорогостоящую машину, необходимы знания, опыт, навык быстрого принятия решений. Танцор отмечает, что «Ланцет» сегодня используется, в первую очередь, для поражения целей, которые неудобны для артиллерии. Или для быстрого уничтожения особо ценных объектов. В случае если речь идет о менее значимых целях, то по корректировке разведчика Zala на них могут вывести более простой, чем «Ланцет», FPV-дрон или вызвать огонь артиллерии.

Часто можно услышать, что беспилотники изменили современные боевые действия. С этим соглашается и Танцор.

— Я давно служу. И, когда не было еще беспилотников, мы, с одной стороны, мечтали о них, видя их в действии где-то в фильмах, а с другой стороны — нам было легче, потому что и у противника не было этого эффективного средства разведки и поражения, — вспоминает боец свою службу в ополчении ДНР во второй половине 2010-х.

Тем временем разведчик обнаруживает артиллерийское орудие противника. Это одна из тех приоритетных целей, для быстрого и надежного поражения которых используют «Иксы». Именно уничтожение натовских дальнобойных орудий, считавшихся практически не уязвимыми для контрбатарейного огня, и стало визитной карточкой «иксоводов». Уже через 15–20 минут после запуска дрона-камикадзе получаем подтверждение: цель уничтожена.

Дмитрий Астрахань

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Проекты
БПЛА
ИТ
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