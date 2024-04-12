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ТАСС

CNN: Трамп обратится к Путину и Зеленскому в случае победы на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго. 4 апреля 2023 года
Бывший президент США Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго. 4 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Таким образом экс-президент США планирует положить конец конфликту на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп обещает обратиться к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому на следующий день после инаугурации в случае победы на выборах в ноябре. Таким образом он планирует положить конец конфликту на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, план Трампа по завершению конфликта на Украине начнется с призыва к сторонам "сесть и поговорить", экс-президент будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий.

Как отмечают источники, Трамп будет использовать военную помощь США Киеву как рычаг, чтобы "усадить обе стороны за стол переговоров". При этом, как подчеркнул телеканал, в Европе обеспокоены, что действия Трампа могут означать для Украины потерю части территории.

CNN со ссылкой на источники также сообщает, что европейские дипломаты в Вашингтоне работают над организацией встреч с союзниками Трампа, готовясь к его возвращению в Белый дом. Дипломаты пытаются узнать о политических намерениях и будущей команде Трампа.

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта. По информации источников издания, "предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный регион Донбасс". Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах президента США смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Советник предвыборного штаба политика Джейсон Миллер позднее заявил, что сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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