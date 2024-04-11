В США заявили, что удары РФ приведут к поражению Украины, если не возобновить помощь

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что эти атаки абсолютно сломят экономику, гражданское общество и Вооруженные силы Украины, если их не отражать

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины приведут к ее поражению, если Вашингтон вскоре не возобновит поставки Киеву оружия и боеприпасов. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Эти атаки абсолютно сломят экономику, гражданское общество и Вооруженные силы Украины, если их не отражать. Без поставки Соединенными Штатами перехватчиков [систем противовоздушной обороны] это произойдет", - подчеркнул он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса .

"Я буду рад рассказать в закрытом режиме о точных темпах потребления [ВСУ поставляемых Западом боеприпасов] и о том, сколько, в точности, по моему прогнозу, это может продолжаться без дополнительных ассигнований [со стороны Вашингтона на помощь Киеву]", - отметил военачальник. По его словам, "ситуация [для Киева] невероятно серьезная".

2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ "реагируют асимметрично" на акты терроризма и обстрелы мирного населения со стороны украинских формирований. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами ВС России нанесли 190 групповых и 2 массированных удара по Украине, были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщил он.