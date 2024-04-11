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Военное обозрение

«Это стыдно»: экс-командующий ВС США в Европе пожаловался на утрату союзников из-за снижения помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Не желая наращивать масштабы помощи Украине, США могут потерять авторитет в мире и лишиться союзников. Такое мнение озвучил отставной генерал американской армии Бен Ходжес, который ранее командовал вооруженными силами США в Европе.

По мнению Ходжеса, боевые действия на Украине имеют очень важное значение для американского государства. От их результатов зависит общий рейтинг США в мире, влияние Вашингтона на другие страны, которые могут ему доверять или не доверять.

Это стыдно. Наши союзники теряют доверие к Соединённым Штатам. И если они теряют доверие к нам, мы теряем влияние на них

- подчеркнул экс-командующий ВС США в Европе.

При этом Ходжес не забыл попрекнуть Европу в том, что и европейские страны могли бы делать намного больше для Украины и в целом для укрепления военной мощи Запада, чем делают в настоящее время. Он напомнил, что лишь несколько государств выделяют значительно больший процент ВВП на помощь Украине, чем США.

Однако США не должны прекращать или сокращать помощь Украине, поскольку все союзники Вашингтона, за исключением Австралии и Канады, отметил отставной генерал, находятся в Европе. Следовательно, сохранение влияния на этих союзников прямо зависит от того, как США будут позиционировать себя относительно украинского конфликта и насколько масштабную и всестороннюю поддержку Киеву они смогут оказывать сейчас и в будущем.

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Страны
Австpалия
Канада
США
Украина
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