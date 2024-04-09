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ТАСС

Ростех сообщил, что на базе "Тайфун-ВДВ" создадут комплекс по борьбе с дронами

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Бронемашина «Тайфун-ВДВ»
Бронемашина «Тайфун-ВДВ».
Источник изображения: invoen.ru

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев добавил, что "инженеры прорабатывают несколько вариантов расширения возможностей ПВО" в борьбе с БПЛА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Броневик "Тайфун-ВДВ", вооруженный 30-мм боевым модулем со снарядами с управляемым подрывом, станет комплексом борьбы с беспилотниками, сообщил в интервью ТАСС индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Сейчас наши инженеры активно прорабатывают несколько вариантов расширения возможностей ПВО в борьбе с беспилотниками. Все варианты максимально проработаны с конструктивной и технической точки зрения, то есть практически готовы и не требуют времени на доработку. В том числе рассматривается использование 57-мм или 30-мм артиллерийских шрапнельных выстрелов с управляемым дистанционным подрывом на базе комплексов "Деривация-ПВО" и "Тайфун-ВДВ", - сказал Оздоев.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке. Предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Одна из основных задач машины "Тайфун-ПВО" - прикрытие войсковых частей и подразделений, в том числе на марше. Для полноценного решения этой задачи на машине обеспечена возможность ведения огня из пулемета и ПЗРК на ходу на скорости до 20 км/ч. Для того, чтобы отделение могло вести боевую работу, не выходя из машины, на ее крыше установлены поворотная турель со станком для пулемета "Корд" и люк для стрелка-пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора ПЗРК.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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