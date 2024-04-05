"Куча металлолома". Поляки грозят разбить белорусскую технику за три часа (Wirtualna Polska, Польша)

Польский генерал Скшипчак назвал белорусскую военную технику "кучей металлолома"

В Польше оценили состояние белорусского оружия после заявления Лукашенко о подготовке к войне, пишет WP. Генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что имеющаяся у Минска военная техника не в состоянии кому-либо угрожать. Варшава уничтожит эту "кучу металлолома" за три часа, похвалился он.

"Бояться не нужно, для этого нет абсолютно никаких оснований. Это просто куча металлолома", —так генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) оценивает состояние вооружения белорусской армии на фоне заявлений Александра Лукашенко о "подготовке его страны к войне". Генерал успокаивает и подчеркивает, что имеющаяся в распоряжении Белоруссии техника на данный момент просто не в состоянии никому угрожать.

"Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. “Хочешь мира, готовься к войне” — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — заявил Лукашенко, слова которого цитируют СМИ.

По словам белорусского диктатора, "Минск обучает солдат, закупает оружие и военную технику, чтобы повысить обороноспособность страны". "Если оттуда (из недружественных стран – ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно", — заявил он.

"Лукашенко ничем не может пугать"

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в ответ на грозные заявления Лукашенко напоминает, в каком состоянии сейчас находится техника белорусской армии. "Прежде всего нужно знать, что часть военной техники белорусам пришлось отдать российской армии", — подчеркивает военный. По его словам, это было летом 2022 года, когда у русских возникли проблемы, вызванные уничтожением большого количества их техники на Украине.

"Русские просто забрали у него эту технику. Лукашенко теперь ничем не может пугать. У него осталось немного металлолома, который он подлатал, вот теперь этот хлам ездит вдоль границы и гремит железом, изображая из себя танковую армию", — подчеркивает генерал.

"Абсолютно необоснованно"

Военный подчеркивает, что страх на данный момент "абсолютно необоснован". "Уничтожение этого металлолома заняло бы у Польши, два, может, три часа. Не надо бояться", — успокаивает генерал Скшипчак.

"Это просто куча металлолома. Кроме того, Лукашенко не в состоянии в данный момент проводить обучение военных в таком масштабе, в каком бы ему этого хотелось. Готовить солдат просто не на чем", — добавляет он.

"Эта техника не способна никому причинить вреда"

Генерал Скшипчак напоминает, что техника, которую русские оставили Лукашенко, требовала крупного ремонта. "Она просто не годится для боя. В лучшем случае ее могут отправить на восстановление", — говорит военный.

"Что касается танков, то двигатели отремонтировать не сложно. Вот почему они сейчас ездят около границы. Но нам действительно нечего бояться. Эта техника просто не способна никому причинить вреда", — резюмирует генерал.

Проверка боеготовности

31 марта Лукашенко провел у границы с Литвой проверку танкового батальона. Анна-Мария Дынер (Anna Maria Dyner) из Польского института международных дел (PISM) назвала эти маневры "политическим и военным сигналом Белоруссии своим соседям". "Сувалкский коридор — очень подходящий объект для запугивания", — отметила она в беседе с Польским информационным агентством.

При этом Дынер подчеркнула, что, несмотря на привлекательность, эту территорию не так легко атаковать из-за лесов и рельефа местности. Кроме того, невдалеке —и в Литве, и в Польше — сосредоточены силы НАТО. "Поэтому я склонна рассматривать грозные разглагольствования Лукашенко как попытки воздействовать на общественное мнение", — сказала она.

Дынер также отметила, что с 11 марта в Белоруссии продолжается очередная комплексная проверка боеготовности. По этому случаю Лукашенко отправился на границу с Литвой, где провел пропагандистскую инспекцию танкового батальона.

Белорусские учения

Как сообщает в своем Телеграм-канале белорусское Минобороны, во вторник, 2 апреля Вооруженные силы Белоруссии начали учения в регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей.

По заявлению Белоруссии, трехдневные учения в Гомельской и Гродненской областях направлены на отработку действий в случае введения в стране военного положения.

Автор: Жанета Готовальская-Врублевская (Żaneta Gotowalska-Wróblewska)