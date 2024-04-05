Лавров в ответ на слова Зеленского о границах 2022 года заявил, что "мечтать не вредно"

Глава МИД РФ подчеркнул, что формула Зеленского являет собой ультиматум, требующий от России сдаться

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуться к границам февраля 2022 года словами "мечтать не вредно".

Лавров рассказал журналистам, что обсудил с послами иностранных государств замыслы Запада по втягиванию большего количества стран в затею с "формулой мира" Зеленского. "Мы подробно говорили о конкретных замыслах Запада по втягиванию как можно большего количества стран глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства в затею с продвижением так называемой "формулы" Зеленского из 10 пунктов", - отметил министр.

"Формула" [Зеленского] хорошо известна, она была опубликована, являет собой ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 года, - сказал Лавров. - Правда, недавно "любезно" господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно".

По его словам, этот ультиматум дальше требует "отдать под суд, под трибунал российское руководство, заставить российское руководство выплатить компенсации и ограничить российское руководство в возможностях оборонять свою территорию, ограничения на вооружение". "Там много чего обсуждается. И помимо этого ультиматума, "формула" Зеленского содержит еще такие внешне безобидные рубрики "продовольственная безопасность", "энергетическая безопасность", "ядерная безопасность", "обмен пленными", "гуманитарные вопросы", - обратил внимание глава МИД РФ.