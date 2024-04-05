"Это шоу продолжается слишком долго". К своему 75-летию НАТО изжила себя (The American Conservative, США)

TAC: к своему 75-летию НАТО изжила себя

За 75 лет своего существования НАТО превратилась в ненужный альянс, который ставит под угрозу безопасность всех входящих в него стран, пишет TAC. Этот военный блок побуждает своих членов к порочным и опасным действиям. Сегодня он уже изжил себя, подчеркивает автор статьи.

Джеймс Карден

Семьдесят пять лет назад, 4 апреля 1949 года министры иностранных дел 12 европейских и североамериканских стран собрались в Вашингтоне и подписали Североатлантический договор о создании НАТО.

Сегодня, когда в Восточной Европе идут военные действия, а некоторые члены НАТО призывают к эскалации конфликта, надо ответить на ряд непопулярных, но очень важных вопросов, касающихся истории альянса, его сохранения и расширения, а также его последствий для национальной безопасности США. Надо сказать, что некоторые догматы веры относительно успехов НАТО и ее незаменимости даже при поверхностном их изучении оказываются весьма спорными и сомнительными, а то и абсолютно ошибочными.

Сегодня в Вашингтоне критика в адрес альянса по сути дела под запретом. Однако во время его создания некоторые видные американские мыслители и эксперты по внешней политике типа Уолтера Липпмана (Walter Lippmann) предупреждали, что такая великая держава как Соединенные Штаты "не получит никаких преимуществ, но лишится престижа, если будет предлагать и даже навязывать свои альянсы каждому встречному и поперечному. Альянс должен быть твердой дипломатической валютой, ценной и труднодоступной".

Можно выдвинуть аргумент о том, что к концу первого десятилетия своего существования НАТО уже устарела. Великий американский историк венгерского происхождения Джон Лукач (John Lukacs) утверждал, что к середине 1950-х годов Советы (после Сталина, после Берии) уже дали сигнал к отступлению из центра Европы. По словам Лукача, в 1954-1955 годах они дали согласие на "основанный на взаимности" уход из Австрии, проложив путь к нейтралитету этой страны в годы холодной войны. Затем в течение года Советы отказались от военно-морской базы в Финляндии (которая с тех пор тоже могла поддерживать нейтральный статус — до прошлого года) и наладили отношения с Югославией Иосипа Броз Тито. Лукач пишет: "1956 год был поворотным моментом в холодной войне. Может быть, даже ее окончанием, если под термином "холодная война" мы подразумеваем прямую возможность возникновения настоящей войны между вооруженными силами США и России в Европе".

Если бы не было соперничающих между собой блоковых систем, холодная война могла прийти к развязке на десятилетия раньше. Безусловно, принятие в альянс Турции в 1952 году и последующее решение разместить там ядерные ракеты Jupiter никак не способствовало укреплению мира и стабильности между Востоком и Западом. На самом деле, эти действия подготовили почву для ракетно-ядерного кризиса, возникшего в октябре 1962 года.

Тем не менее, уже через два года после распада Советского Союза было принято решение продолжать начатое и расширять альянс. Для Клинтона стимул к расширению был больше связан с внутренней политикой, нежели с требованиями национальной безопасности США.

Посол Джон Мэтлок недавно отметил:

"Истинная причина, почему Клинтон пошел на это [расширение НАТО], заключалась во внутренней политике. Давая показания в конгрессе, я выступил против расширения НАТО, заявив, что это будет большая ошибка. Когда я закончил выступление и уходил, пара слушавших меня людей сказала: "Джек, почему ты борешься против нас?" А я ответил: "Потому что считаю это плохой затеей". Они сказали: "Слушай, Клинтон хочет переизбраться. Ему нужны Пенсильвания, Мичиган, Иллинойс…"

Многие в то время знали, что это рискованный замысел. И в Вашингтоне 30 лет назад еще можно было вести реальные дебаты о достоинствах и недостатках того или иного направления внешней политики, не опасаясь, что тебя назовут "жертвой зарубежного обмана" или "апологетом России". В те годы очень многие представители вашингтонского истэблишмента, и не в последнюю очередь сенаторы Дэниел Патрик Мойнихан (Daniel Patrick Moynihan) и Джон Уорнер (John Warner) высказывали свои возражения против этого экспансионистского проекта.

Одну группу его противников возглавила внучка президента Дуайта Эйзенхауэра. В 1997 году достойная уважения Сьюзан Эйзенхауэр (Susan Eisenhower) опубликовала открытое письмо в попытке убедить Клинтона пересмотреть избранный курс. Его подписали 50 человек, в том числе, известные "ястребы" Пол Нитце (Paul Nitze) и Ричард Пайпс (Richard Pipes), видные сенаторы-демократы Билл Брэдли (Bill Bradley) и Сэм Нанн (Sam Nunn), а также интеллектуалы Дэвид Каллео (David Calleo) и Оуэн Харрис (Owen Harries). В письме расширение НАТО названо "политической ошибкой исторического масштаба", и изложено предостережение о том, что

"В России расширение НАТО, против которого выступает весь спектр политических сил, приведет к укреплению недемократической оппозиции, ослабит сторонников реформ и сотрудничества с Западом, и вызовет у россиян сомнения во всем том порядке, который сложился после холодной войны".

Примерно в то же время свою статью опубликовал Шерл Швеннингер (Sherle Schwenninger) из Института мировой политики, в которой отмечается:

"Расширение НАТО может породить напряженность и конфликты в самом сердце Центральной и Восточной Европы, которые в противном случае не возникли бы. Администрация Клинтона оправдывает расширение НАТО попыткой не допустить образования вакуума безопасности в Центральной Европе. Но выводя некоторые страны за рамки соперничества между Востоком и Западом, она только наращивает интенсивность борьбы за другие страны, такие как прибалтийские государства и Украина".

Те из нас, кому посчастливилось знать Шерла и работать с ним, понимали, что он обладал особым даром предвидения, и его прозвучавшие тогда предупреждения не были исключением.

Сегодня защитники НАТО несомненно скажут: "Безусловно, после того как Россия развязала вооруженный конфликт на Украине, НАТО нужна больше, чем когда-либо, чтобы обезопасить Европу от русского медведя".

На самом деле, это не так.

Во-первых, как неустанно отмечает выдающийся политолог Джон Миршаймер (John Mearsheimer) и другие эксперты, нет убедительных доказательств того, что Путину нужна вся Украина, и уж тем более территория Восточной Европы. Неужели можно поверить, что Россия хочет взять на себя тяжкое бремя поддержки и обеспечения 750 тысяч польских пенсионеров? Неужели она стремится к еще большему кровопролитию и потерям в условиях яростного партизанского сопротивления в Галиции, которое непременно возникнет? Факт остается фактом: у России нет ни средств, ни желания устанавливать на континенте свою политическую, экономическую и территориальную гегемонию. Аргументы в пользу обратного, если выражаться вежливо, основаны на неверном представлении о целях национальной безопасности России. Французский политический философ Эммануэль Тодд (Emmanuel Todd) (он выражается менее вежливо) считает "фантазией и пропагандой" идею о том, что Россия взяла Европу в перекрестье своего прицела.

В свое новой книге "Поражение Запада" (La Dafaite de la Occident) Тодд пишет: "Правда заключается в том, что Россия с ее сокращающимся населением и территорией в 17 миллионов квадратных километров не хочет завоевывать новые земли. Напротив, она думает о том, как ей сохранить то, чем она уже обладает".

Поэтому давайте скажем про НАТО то, чем она является на самом деле. Это ненужный альянс, представляющий угрозу истинным интересам национальной безопасности США. НАТО поощряет иждивенчество наших партнеров. Она порождает безрассудство и безответственность у стратегически малозначимых, однако дико враждебных и агрессивных стран-сателлитов. Она побуждает желающие вступить в альянс страны к невероятно саморазрушительным действиям. Она подталкивает США к вмешательству на Ближнем Востоке и в Северной Африке, хотя нам там совершенно нечего делать.

Это шоу продолжается слишком долго. Безусловно, 75 лет существования НАТО и восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны вполне достаточно для того, чтобы Европа стала самостоятельной

Автор — пишущий редактор American Conservative, бывший советник Госдепартамента США