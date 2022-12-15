Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: "Мы интересны миру как нейтралы"

Платформа мира и нейтралитета (Вена): Минские соглашения погибли с нейтралитетом Европы

Предлагаем нашим читателям заключительную часть дискуссии, организованной в Вене Внепартийной платформой за мир и нейтралитет. Она собрала "инакомыслящих" ФРГ и Австрии по российскому вопросу. В этой части дискуссии ее модератор, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц Штрахе поднял тему нейтралитета.

Хайнц-Кристиан Штрахе обращается к Эфгани Дёнмецу, бывшему депутату парламента Австрии, имеющему турецкие корни и в свое время покинувшему ряды партии "Зеленых" в связи с несогласием с ее внешнеполитической линий.

Штрахе: Предлагаю обсудить проблему суверенитета Австрии и других европейских стран в сложившейся сегодня ситуации. Сегодня Австрия и Швейцария остаютсчя последними нейтральными странами в Европе. Миру мы интересны как "нейтралы", посредники. Но именно нейтралитет как ценность подвергся напряжению из-за конфликта на Украине.

Дёнмец: Не знаю, понимал ли это Путин, когда пошел на обострение, но события на Украине стали огромной услугой американцам... они ударили по суверенитету европейских стран. Что же произошло? Об этом говорил предыдущий выступающий: был вогнан огромный клин между Россией и Европой, положен конец энергетическому взаимодействию Европы и России, причем этот процесс коснулся и Австрии. Были торпедированы проекты "Северный поток — 1 и 2", оказано огромное давление на немецкое правительство, чтобы оно закрыло эти проекты. (На самом деле правительство Шольца отказалось "сертифицировать" "Северный поток — 2" и фактически вышло из этого проекта еще до 24 февраля 2022 года, а партнеры проекта в ФРГ подверглись судебному преследованию — прим. ИноСМИ.) Зато были обеспечены миллиардные заказы для американской военной промышленности, потому что было объявлено о новой необходимости вооружать все европейские страны, в том числе прибалтийские государства, а также Финляндию Швецию и Норвегию.

Из-за сильного роста стоимости жизни, который ощутил на себе каждый в этом зале и который продолжается, возможен также и рост социального недовольства. Это может дестабилизировать Европу, но правительства в странах ЕС уже нашли виноватых. Это Россия и Путин.

"Виновной вновь объявят Россию"

Кроме того, есть и еще одна причина для ослабления суверенитета. Из-за конфликта и недостатка продовольствия на мировых рынках пришли в движение потоки беженцев, которые мы встретим первыми. Ущерб понесет Европа, но в рамках ныне господствующего нарратива виновной вновь объявят Россию.

Все это и вправду складывается в единую картину злонамеренной политики США. Но я хотел был предостеречь вас от скатывания в вульгарный антиамериканизм. Это не правда, что в произошедшем виноват весь американский народ. Американское общество глубоко расколото. Мы знаем, как работает политика в США: небольшой элитарный клуб фактически ведет войну и против своих собственных граждан. У миллионов людей нет доступа к здравоохранению. Сложилась абсурдная ситуация, когда в самой развитой стране мира в двадцать первом веке больше людей погибает от огнестрельного оружия, чем от дорожных происшествий.

У меня турецкое происхождение, и в этой связи мне вспоминаются слова турецкого лидера Кемаля Ататюрка, основателя современной светской (то есть секулярной, с отделением религии от государства) Турецкой Республики. Он говорил, что в основе турецкой внешней политики должен лежать принцип "Мир в стране — мир во всем мире". Если у нас, в Австрии, будет мир между гражданами, мы сможем в качестве нейтрального государства помочь примирению России и ЕС, поделиться своим опытом помощи бедным странам.

Мира нет уже и в Австрии

Но мира в Европе нет, наоборот, наблюдается стремление Запада к экспансии и милитаризация стран ЕС... Вот вам пример "нейтралитета" Австрии. Я живу в австрийском городе Линце. И каждый день я вижу, как через Линц проходят колонны военной техники. Наш канцлер Карл Нехаммер пару недель назад громогласно заявил, что дискуссия о нейтралитете Австрии закончена — мы остаемся нейтральными. Но в тот же день военные транспортные самолеты с базы НАТО в Италии пролетели над территорией Австрии, получив на это разрешение. А ведь само слово "нейтралитет" означает, что страна нейтральна как по отношению к агрессору, так и по отношению к его жертве.

Как согласуется вовлечение Австрии в операции НАТО с законами о нашем нейтралитете? Если вести эту дискуссию честно, то мы придем вот к какому выводу. Правительство, используя поправку к договору с ЕС от 2009 года об оказании взаимной помощи, протащило некоторое наше участие в военных делах Запада через заднюю дверь.

Кстати, нейтралитет не означает бездействия, равнодушия к мировым проблемам. Нейтральная Австрия накопила опыт в миротворческой деятельности, в гуманитарной помощи. Мы должны спросить себя, как его применять, с кем им можно поделиться. Мы копили этот опыт, участвуя в миротворческих миссиях в таких странах, как Чад, Мали, бывшая Югославия, Кипр. Кроме того, можно оставить интересный вопрос об армии в нейтральном государстве. Что для неё надо, как её снарядить, не только в материальном отношении, но и в том, что касается морального состояния личного состава. Кстати, если мы посмотрим на демографические процессы, то дела для австрийской армии обстоят не лучшим образом: новобранцев скоро начнет не хватать. Все это аспекты, которые мы должны учитывать в дискуссии.

"У нас в Германии нет и этого нейтралитета"

В дискуссию вступает бывший депутат ландтага земли Баден-Вюртемберг Генрих Фихтнер

Фихтнер: Вы заговорили о нейтралитете Австрии, а для меня, гражданина ФРГ, это несбыточная мечта. Федеративная Республика Германия никогда не была суверенной и независимой, а раз так, то она никогда не могла стать и нейтральной.

Вот вы, австрийцы, у себя в Австрии можете практиковать нейтралитет. А я, немец из ФРГ, этого делать не могу. Да что там, я и мечтать об этом не могу: сейчас в Германии совершенно другие проблемы, которые обострились из-за украинского конфликта. Это проблемы, которых нет у других стран. Сейчас мы просто в опасности из-за нерадивой политики людей, которые называют себя "Зелеными". Они утверждают, что они за окружающую среду, за спасение климата и т.д. А на самом деле они закрыли атомные электростанции, изуродовали наши пейзажи своими дурацкими ветряками — и все это для нашей же пользы. Страна чуть не осталась без энергии. Нас спасли три последних АЭС. А для замещения их идиотских неэффективных ветряков пришлось создавать замещающие установки на природном газе.

Закрыли еще и угольные электростанции, в том числе станции, работавшие на буром угле. Все это показывает, насколько параноидальной является экологическая политика в Федеративной Республике Германии. Сами закручивают газовый кран и сами кричат: Путин использует газ как оружие! Неужели наша власть действительно считает, что может лаять на Путина и посылать его врагам оружие — и при этом ожидать, что он будет нам и дальше поставлять газ? Кстати, так могло получиться. Почти получилось! "Северный поток — 2" был почти готов. С моими друзьями мы говорили о том, что поставки могли бы начаться, достаточно было открыть кран в Мекленбурге-Передней Померании и загрузить соответствующие транспортные линии. И вдруг — бум! Трубопровод взорван! Кто же это сделал?

Штрахе (иронично): Наверное, тот, кто заполняет его газом и мог бы закрутить кран? (Ирония по поводу версии, будто это Россия сама взорвала трубу, по которой много лет планировала поставлять газ — прим. ИноСМИ.)

Фихтнер: ...Нет, это сделал тот, кто мог бы закрутить кран раз и навсегда, причем всем. Это были Соединенные Штаты Америки! И британцы тоже, вполне вероятно, приложили руку. И в чем был их интерес? Поставить на колени Германию. Одну из самых эффективных стран в Европейском Союзе, своего главного конкурента поставить на колени. И это еще одна горькая правда, которую показал нам этот конфликт.

"Германия и Франция никогда не были нейтральными в украинском конфликте"

Один из лидеров Австрийской партии свободы (АПС) Андреас Мёльцер (Andreas Mölzer) вступает в дискуссию.

Андреас Мёльцер: Я бы подчеркнул мысль о том, что события на Украине вогнали клин в отношения между Россией и остальной Европой, Россией и ЕС. Я с этой мыслью согласен. Это самое главное и самое негативное последствие событий на Украине. Задача, которую должен был решить "Северный поток", — это было построение мощной европейской экономики с опорой на Россию. Теперь решение этой задачи отложено надолго. Мы — одни из главных проигравших в идущем конфликте...

Депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Кристина Баум вступает в дискуссию:

Кристина Баум: Если мы хотим отстоять свой суверенитет (у Германии, в отличие от Австрии, он в прошлом), нам нужно научиться ставить себя на место других стран. Путина все время провоцировали, Россию все время как бы дразнили. Что должна была в тех условиях делать Россия? НАТО вбирала в себя все новые страны, Россия оказывалась как бы окруженной. Со стороны Украины следовали все новые удары по Донбассу. Один из депутатов "Альтернативы для Германии" посетил города Донбасса, и что он там услышал в частных разговорах, когда вокруг не было ни журналистов, ни чиновников? Дончане говорили ему, что Путину стоило нанести удар раньше, потому что их положение становилось просто ужасным, драматическим. Украинские войска обстреливали города Донбасса, Россия ставила вопрос об этом в международных организациях, но ее там постоянно игнорировали, ее мнение просто отметали. То, что говорил Путин, на Западе просто никогда не воспринимали серьезно.

Поэтому мой вопрос к обвинителям Путина такой: а что еще ему оставалось делать, чтобы защитить интересы безопасности своей страны? Минские соглашения не работали...

Генрих Фихтнер: Минские соглашения были сознательно разрушены Германией и Францией. Эти две страны не были нейтральны в украинском конфликте. Российский министр Лавров опубликовал переписку МИДов по этому поводу, которая показывает, что выступившие "гарантами" Минских соглашений Берлин и Париж ничего не сделали для их выполнения. Гарантом этих соглашений была и Россия. Гарантом, а не участником, взявшим на себя какие-то обязательства! В соответствии с Минскими соглашениями, конфликтующими сторонами признавались не Россия и Украина, как утверждала наша пресса, а украинское правительство и Донбасс.

Минские соглашения были обязывающими в соответствии с нормами международного права, признанного в ООН. Они предусматривали немедленное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на безопасное расстояние, обмен пленных по схеме "всех на всех", амнистию для всех участников "русской весны", особый статус (избегали только слова "автономия") для территорий с русскоязычным населением плюс проведение ртам голосования, выборов. И кто это все разрушил? Франция, Германия и участник конфликта — Украина. Она не только не дала особого статуса Донбассу и не провела амнистии, не только продолжала вести огонь. Зеленский еще в 2020 году выполнил задачу по полной совместимости украинских вооруженных сил с армиями НАТО, а подписанный им новый закон разрешал ввод в страну любых западных военных. Зеленский шел на конфликт, надеясь, что НАТО его защитит. Так что вопрос о том, кто виноват в начале боевых действий, намного сложнее, чем представляют наши масс-медиа.