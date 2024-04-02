Западное СМИ объяснило влияние применения ВС РФ планирующих авиабомб на ход украинского конфликта

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Вооруженные силы Российской Федерации активно используют в ходе боевых действий планирующие авиабомбы. Об этом пишет издание The Times, пытаясь проанализировать влияние применения таких боеприпасов на общий ход украинского конфликта.

По утверждению издания, применение таких авиабомб, особенно на фоне нехватки авиации и средств противовоздушной обороны у ВСУ, способно оказать очень серьезное влияние на конфликт. По сути, оно даже может изменить ход боевых действий, считают авторы издания.

Пример: на поле за городом Лиман образовалась воронка 15 метров в диаметре и глубже, чем любой украинский окоп. От удара российской авиабомбы осталась яма, достаточная для размещения небольшого дома

- подчеркивает The Times.

Далее издание отмечает, что российская армия в настоящее время обладает бесспорным воздушным превосходством, контролируя небо над Донбассом. КАБ и ФАБ сбрасываются с дальних расстояний, но до целей долетают за считанные минуты. Украинские системы ПВО просто не успевают их перехватить.

Поскольку пока Запад еще не передал Украине истребители F-16, украинская армия, отмечает издание, практически беззащитна перед ударами с воздуха. Это приводит к значительным потерям среди личного состава и военной техники.

Отдельно издание подчеркивает, что российские инженеры способны увеличить дальность применения планирующих бомб. Это достигается за счет добавления к бомбам реактивного двигателя и топливного бака, что превращает боеприпасы в аналоги крылатых ракет. Противопоставить этому украинские военные тоже ничего не могут.

РРанее и сами военнослужащие ВСУ в беседах с западными корреспондентами отмечали, что планирующие авиабомбы представляют очень большую угрозу для украинских войск. Удары по позициям ВСУ такими авиабомбами наносятся регулярно.