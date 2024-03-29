Германия передала Украине новый пакет военной помощи, основу которого составили инженерные машины

Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжает спонсировать войну на Украине, поставляя Киеву военную технику, оружие и боеприпасы. Как сообщает украинская пресса, новый пакет военной помощи из ФРГ прибыл на Украину. Основу пакета составила инженерная техника.

Немцы продолжают поставлять ВСУ машины разминирования Wisent 1, на этот раз в новый пакет вошло 6 единиц данной техники. Возникает такое ощущение, что Германия готовит украинскую армию к новому наступлению, где впереди танковых колонн пойдут машины разминирования. Тем более, что минные тралы в количестве 9 единиц в помощь тоже вошли. А также мостоукладчики Beaver, которых в этот пакет немцы всунули два, тем самым доведя их общее количество до 17 единиц.

Кроме того, в пакет вошла одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 и одна инженерная машина DACHS. Также немцы передали снаряды для танков Leopard 2 A6, количество не названо; снаряды калибра 155 мм, целых 18 тысяч штук; 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros; 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador; 24 тысячи снарядов калибра 40 мм; 70 гранатометов GMG; 3 автомобиля для охраны границы.

Источник изображения: topwar.ru

Вошли в пакет и беспилотники и средства борьбы с ними: 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями; 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun; 5 средств постановки помех против дронов; 180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников. Среди другого: одна система наблюдения SATCOM; 330 инфракрасных камер; 3 тысячи маскировочных сеток; 2 тысячи пончо (защита от дождя); 2 аварийных электрогенератора.

Немцы объявляют о поставке нового пакета военной помощи Украине раз в месяц, уже традиционно ближе к его концу. В феврале это было сделано 27 числа. Тогда основу помощи также составили инженерные машины.