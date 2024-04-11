Войти
Военное обозрение

Новый транш военной помощи Киеву от ФРГ резко уменьшился в сравнении с предыдущим

125
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После приостановки оказания военно-финансовой помощи со стороны США Германия стала лидером по поставкам вооружений для нужд ВСУ. Всего к настоящему моменту Берлин выделил на военную поддержку Киева средства или предоставил обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро. Сюда входят как поставки из запасов бундесвера, так и закупки у немецких оборонных компаний, а также сопутствующие расходы, включая обучение украинских военнослужащих. Только на 2024 год финансирование инициативы правительства Германии по повышению квалификации украинских военных составляет около 7,1 миллиарда евро.

Министерство обороны ФРГ регулярно обновляет соответствующий список военной помощи Украине на сайте правительства. При этом конкретные сроки и точная номенклатура поставок отдельно не обозначаются, как и общая сумма очередного транша. Однако в списке правительства жирным шрифтом выделяются изменения и дополнения в состав уже осуществленных и ожидаемых к поставке Киеву вооружений, техники и боеприпасов, что позволяет относительно точно вычислить конкретные позиции и их количество.

В последнем обновлении этого «секретного» списка, в частности, касательно наиболее востребованных для ВСУ боеприпасов 155-мм калибра указано их общее количество 74 000 выстрела, ранее было 68 000. Соответственно, в ближайшей поставке Киев получит всего-навсего шесть тысяч снарядов, что в условиях нынешних интенсивных боев по оценке экспертов хватит примерно на сутки.

Не сильно расщедрился Берлин на этот раз и по другим видам вооружений и техники. Так, арифметика показывает, что в очередной транш помощи Украине от ФРГ войдут одна командная машина на базе гусеничного вездехода Warthog и две машины разминирования WISENT 1. Больше из техники поставлено ничего не будет. Из беспилотников в списке разведывательные Vector в количестве 16 штук и еще 30 БПЛА Heidrun. Для противодействия дронам бундесвер выделит 30 комплексов.

Кроме того, ВСУ получат 11 мобильных систем разминирования и три минных трала. Из стрелкового оружия будет поставлено 680 штурмовых винтовок Haenel MK556, 120 винтовок Haenel CR308 и 50 снайперских винтовок Haenel HLR338. К ним прилагается миллион патронов. Есть еще пять тысяч детонаторов неизвестного типа и 70 инфракрасных камер. Если верить тому, что ВСУ насчитывают порядка 700 000 военнослужащих и пусть половина из на на передовой, то не каждому хватит выстрелить немецкими патронами даже три раза.

Для сравнения, согласно предыдущему обновлению списка, опубликованному на сайте правительства ФРГ в конце марта, Киев должен был получить 18 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, боеприпасы для танков Leopard 2A6, 14 вездеходов, 14 разведывательных дронов Vector, 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 180 систем обнаружения дронов RF 360, более 2 тысяч ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Из военной техники в списке фигурировали 6 бронированных машин Wisent 1, два мостоукладчика Biber, 9 минных тралов, танковый тягач и инженерный танк.

Как говорится, комментарии излишни. Легко заметить, что даже в сравнении с предыдущей поставкой объем и номенклатура немецкой военной помощи Киеву резко снизились. Хотя, не исключено, что Берлин еще наверстает упущенное в будущем. Но это неточно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
MATADOR
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
11.12.2007
Страны Юго-Восточной Азии наращивают расходы на оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35