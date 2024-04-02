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ЦАМТО

Германия предоставила крупный пакет военной помощи Украине (дополнено)

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БМП Marder 1A3
Переданные Германией вооруженным силам Иордании боевые машины пехоты Marder 1A3. Амман, 11.12.2016.
Источник изображения: МО Иордании

ЦАМТО, 1 апреля. Минобороны Германии 28 марта объявило о предоставлении дополнительного пакета военной помощи ВС Украины.

В состав пакета вошли 5 гусеничных вездеходов "Вартхог" (Warthog) в версии ремонтно-эвакуационной машины, 9 вездеходов "Вартхог" в версии машины управления, боеприпасы для ОБТ "Леопард-2A6", а также 18 тыс. 155-мм боеприпасов из наличия ВС Германии и закупленных у промышленности, 14 разведывательных БЛА VECTOR с запасными частями, 30 разведывательных БЛА RQ-35 HEIDRUN, 5 систем обнаружения и противодействия БЛА, 180 комплектов полевых радиочастотных купольных систем обнаружения БЛА, 6 машин разминирования WISENT 1 с запасными частями, 2 танковых мостоукладчика BEAVER, БРЭМ Bergepanzer 2, инженерная машина DACHS, 9 колейных минных тралов, спутниковая разведывательная система, 330 инфракрасных камер, 3 машины пограничной службы, 6 заправщиков Zetros, 2056 гранатометов RGW90 Matador, 24 тыс. 40-мм боеприпасов, 70 гранатометов GMG, 3 тыс. маскировочных сетей, 2 тыс. пончо, 2 аварийных генератора.

Кроме того, в перечень оборудования, которое находится в стадии подготовки к передаче (доставке), были дополнительно добавлены 20 боевых машин пехоты (БМП) "Мардер-1A3", один гусеничный вездеход "Вартхог" в версии машины управления, 70 инфракрасных камер, а также ракеты для ЗРК "Пэтриот".

На текущий момент власти Германии уже передали ВС Украины 90 БМП "Мардер-1A3". Еще 50, включая 20 включенных дополнительно, находятся в стадии подготовки к передаче.

По данным открытых источников, не менее 11 бронемашин "Мардер-1A3" были уничтожены или повреждены российскими войсками. Кроме того, 26 марта Министерство обороны России заявило о захвате одной БМП "Мардер-1A3" в зоне спецоперации в качестве трофея.

Финансовые обязательства Германии по оказанию военной помощи Украине значительны. Согласно отчету правительства Германии, Берлин выделил на поддержку Киева около 5 млрд. евро в 2023 году и 1,6 млрд. евро в 2022 году. Дополнительно 2,9 млрд. евро выделены на поставки ВиВТ, запланированные на период с 2025 по 2028 гг.

С момента начала конфликта 24 февраля 2022 года общая военная помощь Украине за счет поставок из наличия ВС Германии составила около 5,2 млрд. евро. В Германии также прошли подготовку более 10 тыс. украинских военнослужащих, а связанные с этим расходы достигли 282 млн. евро. Кроме того, Германия проводит лечение раненых украинских военнослужащих.

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