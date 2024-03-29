Песков заявил, что слова Шольца о возможном мире на Украине не меняют курса Европы

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Евросоюзе есть разные взгляды насчет того, необходимо ли повышать степень вовлеченности столиц в конфликт на Украине

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном мире на Украине не меняют курса Европы на все большее вовлечение в конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сути происходящего [данные заявления] не меняют. Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать последние высказывания Шольца о возможности мира на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Евросоюзе есть разные взгляды насчет того, необходимо ли повышать степень вовлеченности столиц в конфликт на Украине. "Вместе с тем это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцированная Украины на то, чтобы воевать до последнего украинца. И всех их, конечно же, объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором нужно, до самого конца. Поэтому все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем", - резюмировал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Евросоюзе есть разные взгляды насчет того, необходимо ли повышать степень вовлеченности столиц в конфликт на Украине. "Вместе с тем это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования Украины на то, чтобы воевать до последнего украинца. И всех их, конечно же, объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором нужно, до самого конца. Поэтому все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем", - резюмировал Песков.

Он также подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции в Европе по необходимости отправки войск на Украину. "Мы видим разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте, - сказал он. - При этом мы видим, что, действительно, в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. Мы внимательно отслеживаем всю эту риторику".

Ранее, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров по Украине, германский канцлер сообщил, что в настоящее время ряд стран, в том числе Украина, "обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу". Он также добавил, что мир возможен в любое время.