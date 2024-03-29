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Военное обозрение

«Живучесть бронемашины возросла втрое»: на основе выводов из украинского конфликта армия США испытала КАЗ на Bradley

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Источник изображения: topwar.ru

По данным западных обозревателей, на Украине зафиксирована потеря 72 единиц БМП M2 Bradley и уже 4 M1A1 Abrams, хотя на фронте они появились недавно и в небольшом количестве. Впрочем, крупные потери отмечаются по всем типам машин, переданных «цивилизованным миром».

Большая часть передовой техники, поставленной Западом ВСУ, была уничтожена или повреждена

- отмечается во французском издании Meta-defense.

Чаще всего данная техника поражалась минами, БПЛА, РПГ и ПТУР.

Собственно против данного типа угроз должны бороться КАЗ Trophy и Iron Fist, что позволит увеличить шансы на выживаемость бронетехники и ее экипажей в бою

- говорится в издании.

Как указывается, армия США, сделав выводы из украинского конфликта, объявила о намерении приобрести израильские КАЗ Iron Fist для оснащения части своего парка Bradley. Однако перейти к крупным закупкам не удалось из-за бюджетных ограничений. Тем не менее, как заявили в Пентагоне, получилось изыскать средства на приобретение «нескольких десятков» КАЗ.

Это позволило провести испытания, по итогам которых, как было заявлено, в 70% случаев удавалось перехватывать РПГ и ПТУР.

Благодаря установки КАЗ живучесть бронемашины возросла втрое

- пишет автор.

Однако, как он полагает, несмотря на впечатляющие результаты, не стоит ожидать массового оснащения Bradley КАЗ:

Это неудивительно, если учесть высокую стоимость установки системы, составляющую столько же, сколько покупная цена самого Bradley.

Тем более, с его слов, Пентагон реализует программу OMFV, предусматривающую переход на новую БМП [XM30], призванную заменить Bradley.

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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