Троянский комплекс



ПТРК FGM-148 Javelin. Источник: warfare.ru ПТРК FGM-148 Javelin. Источник: warfare.ru

Американские поставки летального оружия добьют украинскую армию

Соединенные Штаты вернулись к идее поставлять Украине летальное оружие. Главным лоббистом этого решения выступает Пентагон. Но неожиданную поддержку в этом вопросе американское военное ведомство нашло в администрации президента США. За передачу Киеву вооружений выступил советник Дональда Трампа по безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

“В Афганистане и Ираке американские военные сдают "Джавелины" на склад, взамен получая более дешевые и функциональные РПГ "Карл Густав"”

Генерал не сообщил, о каких системах идет речь, но в средства массовой информации просочилось, что это ПТРК "Джавелин". Примечательно, что на поставках этих систем настаивает именно Киев. Украинские военные эксперты бредят "Джавелинами" с осени 2014 года. По их мнению, только эти системы вооружения смогут переломить ход боев на юго-востоке страны.

Примечательно, что с мнением украинских специалистов согласны различные западные аналитики и эксперты. С их легкой руки "Джавелины" получили прозвище "убийцы танков", а также статус уникального супероружия. Некоторые горячие головы утверждают: эти ПТРК станут смертельной угрозой не только для вооруженных сил самопровозглашенных республик, но и Российской армии. У ВС РФ нет-де систем, способных остановить эти американские противотанковые ракетные комплексы. Попробуем разобраться, насколько "Джавелины" смогут увеличить боевые возможности вооруженных сил Украины.

Как это работает

В армии и корпусе морской пехоты США FGM-148 "Джавелин" занимает нишу противотанкового средства пехотных и мотопехотных отделений. Правда, в случае с морпехами расчеты ПТРК сводятся в отделение, которое подчиняется непосредственно командиру роты. В бою командир либо раздает "Джавелины" по взводам, либо использует отделение в полном составе на танкоопасном направлении.

По американской классификации FGM-148 относится к ПТРК третьего поколения, то есть работает по принципу "выстрелил и забыл". Для этого в конструкцию противотанковой ракеты включена весьма дорогостоящая головка самонаведения, в основе которой тепловизионные матрицы, а также телевизионный канал. Ракета поражает бронеобъект в самое уязвимое место – крышу башни или верх корпуса. Тепловизор в ГСН фиксируется на источнике теплового излучения, а телевизионный канал распознает контуры объекта и определяет точное место попадания.

"Джавелин" – весьма дорогостоящий комплекс. Одна ракета обходится американским налогоплатильщикам примерно в 80 тысяч долларов, а пусковая установка – в 126 тысяч. Примечательно, что в армиях развитых стран мира, как и в ВС РФ, тактическую нишу "Джавелинов" занимают гранатометы. Это сделано из соображения экономии денежных средств, а также желания придать пехотинцам более универсальное средство. Достаточно сказать, что в одной американской пехотной бригаде "Джавелинов" больше, чем их суммарно было поставлено на экспорт в другие страны.

"Джавелин" – наследие холодной войны. Он создавался для одной задачи: уничтожения массы советских танков на полях европейского ТВД. При этом комплекс никогда не рассматривался Пентагоном как самостоятельная система вооружения. По замыслу армии США "Джавелин" дополняет возможности более дальнобойных ПТУР "Тоу-2", танков М-1 и БМП "Брэдли". Вместе эти системы вооружения создают единый противотанковый контур.

Именно поэтому дальность стрельбы "Джавелина" всего 2,5 километра. Бытует мнение, что на такое расстояние ракета ПТРК летит из-за сложности конструкции ГСН и новой боевой части. Они утяжелили снаряд и в результате упала дальность стрельбы. Но это далеко не так – 2,5 километра заданы Пентагоном изначально.

Как работает американский противотанковый контур? На дальности пять километров по бронетехнике открывает огонь "Тоу-2", на расстоянии три километра вступают танки "Абрамс". И только потом в бой идут расчеты "Джавелинов". С километра начинают вести огонь 25-мм пушки БМП "Брэдли". А завершают разгром противника пехотинцы с одноразовыми гранатометами.

При высокой эффективности "Джавелинов" против бронетехники они малоприменимы против групп пехоты, полевых укреплений и построек. Поэтому сейчас в Афганистане и Ираке американские военные сдают ПТРК на склад, взамен получая более дешевые, но функциональные РПГ "Карл Густав".

Идефикс по имени "Джавелин"

Почему Киев зациклился именно на этих ПТРК? Причина кроется в грандиозном поражении ВСУ в конце лета – начале осени 2014 года. Тогда действующие от границы силы самопровозглашенных республик провели несколько окружений и разбили две сильные украинские группировки под Луганском и Донецком.

По мнению киевских экспертов, причиной поражения стало массированное использование противником современных танков Т-72Б3 и Т-72БА. Фактически Генштаб Украины повторил ошибку РККА лета 1941 года. Тогда в поражении и катастрофическом развитии ситуации советский ГШ винил немецкие танки. Но истинная причина крылась в применении вермахтом неведомой нашим военным тактики. На базе танковых подразделений, мотопехоты и артиллерии создавались высокоподвижные группы. Они прорывали оборону, захватывали важные участки местности и объекты, проводили окружение. Точно так же действовали в 2014-м ополченцы, чьи батальонно-тактические группы успешно окружали и ликвидировали украинских военных.

Теперь представим, что желание Киева выполнено и "Джавелины" ему переданы. О создании единого противотанкового контура речи не идет. ПТУР "Тоу-2" у ВСУ нет, а система управления огнем танков Т-64 далека от систем, установленных на М-1 "Абрамс". Поэтому эффективно поражать бронеобъекты украинские военные смогут на дальности от 2,5 километра.

По замыслу командования ВСУ "Джавелины" должны сказать свое слово в условиях обороны. Фактически же бронетехнике ополченцев придется маневрировать вне радиуса их поражения, а пехота будет наступать самостоятельно. Также ставка делается на внезапность применения "Джавелинов". Бронетехнику ополченцев подпустят ближе к позициям, а потом ударят ракетами. Но такой сценарий реализуем только при отсутствии нормальной артиллерийской поддержки и разведки. Если на позиции обороняющихся обрушится артиллерийский огонь, то расчетам "Джавелинов" будет достаточно трудно передвигаться. Также танки ополченцев могут выйти из зоны поражения и поддерживать наступление своей пехоты, закидывая позиции силовиков фугасами.

В расчетах Киева американские новинки пригодятся и в случае встречного боя, когда подразделения противника сойдутся в ближнем бою. В таких условиях высокоманевренные расчеты ПТРК, используя складки местности, вроде как смогут наносить быстрые и точные удары. Но как показывает опыт августа-сентября 2014 года, встречные бои между силовиками и ополченцами начинались на дальности три – пять километров. Все благодаря современным средствам наблюдения, установленным на танках Т-72Б3 и Т-72БА, а также применению беспилотников. Более того, почти во всех случаях украинские военные были застигнуты врасплох.

Просьба Киева поставить "Джавелины" – банальная попытка решить системный кризис простыми методами. Украинские силовики проигрывали не из-за танков ополченцев, а из-за собственного неумения вести маневренную войну против хорошо подготовленного противника. В 1941 году танки Т-34 и КВ не спасли Красную армию от Киевского и Минского "котлов".

В случае поставки американских противотанковых комплексов нынешним ВСУ пользы не будет. "Джавелины" разве что несколько усложнят жизнь ополченцам, заставят их внести кое-какие поправки в тактику, но не более того.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 30 (694) за 9 августа 2017 года