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ТАСС

ВРНС: после завершения СВО вся территория Украины должна войти в зону влияния РФ

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Всемирный русский народный собор
Всемирный русский народный собор.
Источник изображения: Internet

Всемирный русский народный собор считает, что возможность существования "русофобского, враждебного России и ее народу политического режима" должна быть полностью исключена

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всемирный русский народный собор считает, что после завершения спецоперации вся территория современной Украины должна войти в зону "исключительного влияния" РФ. Об этом говорится в документе "Наказ XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

Документ был утвержден на внеочередном съезде ВРНС.

"После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", - указано в документе.

Отмечается, что с духовно-нравственной точки зрения СВО является "священной войной", в которой Россия защищает мир от натиска глобализма и "победы впавшего в сатанизм Запада". 

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Страны
Россия
Украина
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