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ТАСС

Посол РФ: французы все меньше хотят служить в армии из-за опасений отправки на Украину

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: TASS/Zuma

Алексей Мешков связал с внутриполитическими проблемами в республике в преддверии выборов в Европарламент заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал Россию противником

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Набор желающих служить в армии Франции резко сократился, это в том числе связано с опасениями отправки на Украину. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть данные о том, что резко сократился набор желающих служить во французской армии, что в том числе связано с опасениями, что они могут быть направлены на Украину, - сказал дипломат. - Французское общество воспринимает эти заявления серьезно и открыто говорит, что это шаг к третьей мировой войне, которую никто во Франции не хочет, в том числе и руководство страны".

Комментируя данные о том, что власти Франции предложат странам Евросоюза выпустить оборонные облигации для увеличения мощностей европейского военно-промышленного комплекса, посол РФ отметил, что особого энтузиазма в других странах ЕС это не вызывает. "Эта идея со стороны французского руководства связывается с тем, что у самих французов на поддержку Украины средства исчерпываются, поэтому они бы хотели переложить это бремя на своих союзников по НАТО и ЕС", - пояснил он.

Заявления же президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал Россию противником, Мешков связал с внутриполитическими проблемами в республике в преддверии выборов в Европарламент. "Раскол в обществе вносят французские власти, а не какие-то сторонние силы, тем более Россия, которая таким никогда не занималась", - сказал дипломат. 

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Украина
Франция
Проекты
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Евросоюз
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