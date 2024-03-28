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Военное обозрение

Глава МИД Испании: Мы,, как и другие страны, не рассматриваем возможность отправки войск на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Испании отрицают вероятность отправки на Украину контингента вооруженных сил страны. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес.

По утверждению руководителя испанского дипломатического ведомства, даже сама Украина не просит отправки войск. Киев нуждается в гуманитарной и военной помощи, а о том, чтобы направлять в страну войска, он речь не ведет, отметил Альбарес.

Испания, конечно, не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и я не знаю, чтобы какая-либо страна в настоящее время рассматривала такую возможность

- подчеркнул глава МИД Испании.

Ранее тему возможной отправки войск на Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Он как минимум три раза в разных заявлениях допускал такую вероятность. Однако от заявлений Макрона поспешили отмежеваться практически все европейские лидеры. Ранее власти Германии заявили, что об участии военнослужащих бундесвера в украинском конфликте не может быть и речи. Теперь с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании.

Получается, что высказывания Макрона теперь выглядят как пустое сотрясание воздуха, и Парижу придется выпутываться из этой ситуации. Не случайно многие аналитики считают, что французский лидер своими словами скорее оказал услугу России, продемонстрировав отсутствие единства по ключевым вопросам и в Евросоюзе, и в Североатлантическом альянсе.

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Германия
Испания
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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