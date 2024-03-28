Производящая танки, БМП и боеприпасы немецкая компания начала строительство нового завода в Венгрии

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После длительного периода обсуждений официально стало известно, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall начал строительство на юге Венгрии нового «гибридного» завода, пишет венгерское издание Világgazdaság. Это уже четвертый завод, который компания Rheinmetall решила построить в этой стране.

Оливер Хоффманн, руководитель отдела коммуникаций Rheinmetall AG, объявил, что первый камень в фундамент нового завода в Венгрии заложен 26 марта. Местоположение нового завода также не является секретом – это город Сегед.

Rheinmetall — это военно-промышленная компания, а также технологическая группа, которая разрабатывает и продает компоненты, системы и услуги как оборонному, так и гражданскому секторам. Основной упор всё же делается при этом на создание танков и боевых бронированных машин.

Немецкая компания уже построила в Венгрии завод по производству и испытаниям боевых машин пехоты в Залаэгерсеге на западе Венгрии. В Варпалоте (западная Венгрия) строится один из крупнейших в Европе заводов по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. А в Будапеште началось строительство центра оцифровки и разработки программного обеспечения.

По некоторым данным, завод в Сегеде будет производить компоненты для индустрии электромобилей, возобновляемых источников энергии и рынка систем безопасности, что отличает его от предыдущих инвестиций в чисто военную промышленность. Однако не все эксперты верят в то, что именно для гражданских нужд будет работать новое предприятие.