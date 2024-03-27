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Военное обозрение

Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для самолётов F-16, которые поставят Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Франция намерена адаптировать свои управляемые авиабомбы AASM для применения на американских самолетах F-16, предназначенных странами НАТО для поставок украинской армии.

По словам главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню, Париж намеревается обсудить возможную адаптацию авиабомб AASM со своими англо-саксонскими партнерами. Глава французского оборонного ведомства также отметил, что ранее эти авиабомбы были адаптированы для использования на самолетах советского производства.

Также министр сообщил, что предприятия французского ВПК планируют до конца текущего года произвести 600 единиц авиабомб AASM, а в следующем году рассчитывают достигнуть уровня производства в 1,2 тысяч в год. Минобороны Франции планирует ежемесячно направлять боевикам киевского режима по 50 авиабомб AASM на протяжении всего 2024 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планируемых дополнительных поставках Киеву ракет большой дальности SCALP. Также Париж намерен войти в так называемую международную "артиллерийскую коалицию" для поставок Украине оружия и боеприпасов. В частности, французские оборонные предприятия планируют производить для украинской армии по три тысячи артиллерийских боеприпасов в месяц. Кроме того, Франция поддерживает инициативу Чехии по закупке в третьих странах за пределами Евросоюза артиллерийских боеприпасов для отправки на Украину.

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Страны
США
Украина
Франция
Чехия
Продукция
F-16
SCALP
Проекты
NATO
Евросоюз
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